Hải Dương: Mâu thuẫn, nam công nhân đánh đồng nghiệp tử vong

(Kiến Thức) - Theo lời khai của đối tượng, do mâu thuẫn trong lúc làm việc tại xưởng cơ khí nên đã dùng thanh sắt đánh vào cổ, vào đầu khiến một đồng nghiệp bị gẫy đốt sống cổ và tử vong sau đó.

Chiều 19/8, thông tin từ Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 công nhân tại một xưởng cơ khí khiến một người bị thương nặng và tử vong sau đó.



Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 18/8, tại xưởng cơ khí của công ty Quảng Lợi ở số 5 đường An Định (phường Nhị Châu, TP.Hải Dương).

Tại thời điểm trên, do mâu thuẫn trong quá trình sử dụng máy hàn, anh Phùng Danh Thiệp (sinh năm 1975, trú tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị đối tượng Phạm Văn Sơn (sinh năm 1984, trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc sơn, TP.Hải Dương) dùng 1 thanh sắt đập vào đầu, vào cổ gây thương tích nặng.

Đối tượng Phạm Văn Sơn tại cơ quan công an.

Anh Thiệp sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng do vết thương quá nặng, gia đình đã xin chuyển về Bệnh viện Quân y 7 ở Hải Dương. Đến 23 giờ ngày 18/8, anh Thiệp đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Hải Dương đã triển khai lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Lực lượng công an đã triệu tập đối tượng Phạm Văn Sơn (sinh năm 1984, trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc sơn, TP.Hải Dương) là nhân viên công ty Quảng Lợi để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

Hiện, Công an TP.Hải Dương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

