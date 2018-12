Giám đốc CA Hà Nội nói gì vụ hai phóng viên bị dọa giết?

(Kiến Thức) - Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa lên tiếng với báo giới trước thông tin vụ việc hai nữ phóng viên, nhà báo sau khi thực hiện loạt bài phóng sự điều tra “bảo kê” chợ Long Biên (Hà Nội) bị dọa giết cả nhà.

hai nữ phóng viên bị dọa giết cả nhà sau khi thực hiện loạt bài phóng sự điều tra Sáng ngày 4/12, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 7 của HĐND TP Hà Nội khóa XV liên quan quan đến vụ việcsau khi thực hiện loạt bài phóng sự điều tra “bảo kê” tại chợ Long Biên (Hà Nội), Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã nắm được thông tin và đang tích cực điều tra vụ việc.



Theo Thiếu tướng Khương, Công an TP Hà Nội đã thông báo tới VKSND thành phố để giám sát quá trình điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Nữ phóng viên Liên Liên bị dọa giết cả nhà.

Trong diễn biến liên quan, ngay sáng nay, Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đề nghị 2 đơn vị này khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

"Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo Việt Nam nhận được báo cáo của Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam và Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam về việc nữ phóng viên của Ban Thời sự bị nhắn tin đe dọa giết cả nhà phóng viên.

Nhận thấy, đây là sự việc nghiêm trọng, gây tổn hại về tinh thần, sức khỏe của các nhà báo và gia đình mình. Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của phóng viên, nhà báo, hội viên, Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm hành vi dọa giết người của đối tượng nhắn tin và có kế hoạch đảm bảo an toàn cho phóng viên và gia đình", - văn bản nêu.

Hình ảnh phóng sự của VTV tại chợ Long Biên.

Trước đó, tối ngày 3/12, tại buổi họp báo Chính phủ Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, ông đã trực tiếp nhận được đơn phản ánh, đồng thời khẳng định Bộ Công an đang giao cho các cơ quan điều tra nghiệp vụ làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Như Kiến Thức đã đưa tin, tối ngày 2/12, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, là một trong tác giả của loạt bài phóng sự “bảo kê” tại chợ Long Biên) nhận được tin nhắn từ số điện thoại xxxx933 với nội dung yêu cầu dừng việc điều tra “bảo kê” chợ Long Biên lại: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày”.

Ngoài ra, số điện thoại trên còn liên tục gửi tin nhắn khác đe dọa nữ phóng viên Liên Liên rằng: "Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

Tương tự, đêm 2/12, nhà báo Thu Trang (Trưởng đại diện Báo Phụ nữ TP HCM, cũng là tác giả của các bài phóng sự “bảo kê” tại chợ Long Biên ) cũng nhận được hai tin nhắn từ số điện thoại xxxx933 với nội dung đe dọa giống phóng viên Liên Liên.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.