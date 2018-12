Rúng động lời khai của nghi can trộm vụ giết người chôn xác

Cuối ngày 3/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, đội Điều tra Tổng hợp của Công an huyện này đang tạm giữ 2 nghi can Nguyễn Diên Tài (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để củng cố hồ sơ, chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Một vụ khai quật, khám nghiệm tử thi tại hiện trường Ảnh minh họa Ngoài ra, công an cho giải tỏa để chờ xử lý đối với Vương Minh T. (16 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”, vì T. chưa đủ tuổi vị thành niên.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/12 Tài đến trụ sở Công an xã Tân Nhựt để tố cáo T. trộm cắp chiếc xe gắn máy của mình, xảy ra trước đó nửa tháng. Ngay sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an xã Tân Nhựt đã mời T. lên trụ sở làm việc và nam thiếu niên này đã thừa nhận đã cùng với Phi lấy chiếc xe của Tài. Tuy nhiên, cũng ngay trụ sở công an, T. đã tố cáo ngược lại Tài cùng Phi gây ra vụ giết người, chôn xác phi tang.

Theo T. khai báo thì, cả 3 chơi chung với nhau. Cách đây gần 2 tháng có nghe Tài, Phi kể lại việc đã giết 1 người bảo vệ làm chung chỗ với Phi rồi phi tang bằng cách chôn xác.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Tân Nhựt đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh. Ngay sau đó, đội Cảnh sát hình sự và đội Điều tra Tổng hợp đã vào cuộc tiến hành mời Tài, Phi lên làm việc và 2 đối tượng đã thừa nhận chi tiết hành vi giết người, chôn xác.

Ngay trong chiều tối 1/12, theo lời khai báo của 2 đối tượng, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành khai quật tại 1 địa điểm ở bãi đất trống trên địa bàn ấp 1, xã Tân Nhựt. Tại đây cơ quan công an đã tìm thấy thi thể người.

Đến nay, công an đủ cơ sở xác định thi thể trên là ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Từ điều tra ban đầu và khai báo của Tài, Phi cho biết, ông Đạt cùng làm bảo vệ với Phi tại 1 công ty ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Trong quá trình cùng làm việc, giữa ông Đạt và Phi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp nên Phi quyết định nhờ Tài đánh ông Đạt cho bỏ tức.

21h tối 5/10 Phi dẫn Đạt đến nơi làm để đánh ông Đạt. Trong lúc hành hung người thì 2 đối tượng đã siết cổ ông Đạt cho đến chết. Sau đó lo sợ hành vi bị phát giác nên Tài, Phi gói thi thể ông Đạt vào bao nilong và tranh thủ lúc nửa đêm về sang đã mang đi chôn, phi tang tại bãi đất trống như đã đề cập. Đáng nói sau khi ông Đạt bị… biến mất, gia đình cũng như công ty ông này không hề có trình báo với chính quyền địa phương.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.