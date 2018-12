Tài xế “chặn” BOT vì thu phí vượt quá thời gian quy định

Đến sáng sớm nay (4/12), nhiều lực lượng chức năng ở quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang có mặt tại trạm thu phí (BOT) An Sương - An Lạc trên QL1A, đoạn quan địa bàn quận Bình Tân, để giữ trật tự, điều tiết, ổn định giao thông qua tuyến huyết mạch từ TP.HCM về cá tỉnh Miền Tây. Trước đó, từ chiều tối 3/12, hàng chục lái xe ở TP.HCM đã tập trung về trạm thu phí An Sương - An Lạc để phản đối vì cho rằng trạm này thu phí vượt quá thời gian quy định. Cụ thể, các tài xế dừng xe vào làn thu phí và không mua vé, yêu cầu gặp lãnh đạo công ty để đối thoại. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí An Sương – An Lạc ùn tắc kéo dài trên cả 2 hướng. Trước tình hình trên, chủ đầu tư buộc phải xả trạm, không thu phí. Nhiều tài xế tập trung phản đối ngay tại BOT An Sương - An Lạc suốt trong đêm qua 3/12. Theo các tài xế, hợp đồng thu phí giữa Bộ Giao thông vận tải với Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (chủ đầu tư BOT An Sương - An Lạc) bắt đầu từ tháng 4/2004, kéo dài 145 tháng. Tính theo hợp đồng, IDICO đã thu phí quá hạn 31 tháng. Công an quận Bình Tân đã huy động lực lượng đến ổn định tình hình và giữ an ninh trật tự. Đại diện chủ đầu tư BOT An Sương - An Lạc cho biết, giới tài xế đã hiểu nhầm việc thu phí quá thời gian quy định. Theo đại diện này, hợp đồng trước đó đã hết hạn vào năm 2017 nhưng đơn vị tiếp tục thực hiện đầu tư các hạng mục khác như cầu vượt Tỉnh lộ 10, cầu vượt Hương lộ 2, cầu vượt Ngã 4 Gò Mây... Thông qua việc thực hiện các hợp đồng này, thời gian thu phí được điều chỉnh đến năm 2033. Đơn vị này cho rằng, mọi thủ tục thực hiện dự án đều đã được các cơ quan chức năng phê duyệt, làm đúng quy định.

