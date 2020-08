(Kiến Thức) - Người dân đi qua khu vực đường Nguyễn Văn Tiếp, TT.Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì phát hiện 1 người đàn ông nằm tử vong với nhiều bất thường.

Ngày 24/8, Công an huyện Bến Lức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường cạnh xe máy Xì Po ở khu vực.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 23/8, một số người dân đi qua tuyến đường Nguyễn Văn Tiếp, TT.Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động trên lề đường. Cạnh đó là 1 chiếc xe máy Xì Po mang BKS: 63b6139.79.

Khi mọi người lại gần kiểm tra thì người đàn ông đã tử vong nên mọi người báo cho công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Bước đầu, công an phát hiện có 1 giấy tờ mang tên Nguyễn Trọng Đoàn (36 tuôi, ngụ huyện Bến Lức). Sau khi khám nghiệm xong, thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ việc điều tra.