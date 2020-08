Ông Trần Sỹ Thanh làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Sáng 24/8, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Quyết định điều động, phân công công tác và Nghị quyết tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.



Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Trần Sỹ Thanh (bìa trái) trở thành tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 -2020; điều động, phân công đồng chí đến công tác tại Văn phòng Quốc hội và chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV.

Tại Nghị quyết số 992, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị: Tiếp nhận đồng chí Trần Sỹ Thanh về nhận công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ ngày 24/8/2020.

Trước khi trở thành tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Trần Sỹ Thanh trải qua nhiều vị trí quan trọng, đã luân chuyển làm lãnh đạo của ba tỉnh: Đắk Lắk, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Cũng trong sáng nay (24/6), Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định cho Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng, người vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ từ ngày 21/8.

Bộ trưởng Nội vụ trao quyết định bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (trái)

Tân Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng sinh năm 1967, quê ở Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh và là Tiến sĩ Luật.

Qúa trình công tác, ông Thắng từng là Trưởng phòng, Phó cục trưởng Cục an ninh xã hội; Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị; Cục trưởng Cục an ninh Tây Bắc; Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Vào tháng 9/2017, ông Vũ Chiến Thắng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, thuộc Bộ Nội vụ.