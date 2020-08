Tin nóng ngày 24/8: Người phụ nữ đòi giết cả nhà "con nợ" để đòi tiền

1. Người phụ nữ đòi giết cả nhà "con nợ" để đòi tiền: Ngày 24/8, Công an Nghệ An đã khởi tố các bị can và tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thanh (trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thanh cho vay với lãi suất 3 - 5 nghìn đồng/1 triệu/ ngày. Đến hẹn, con nợ không trả, Thanh cho người đến nhà uy hiếp dọa giết cả nhà. 2. Bắt quả tang 85 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà chọi: Ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bắt quả tang 85 đối tượng đang có hành vi đánh bạc (cá cược đá gà chọi). Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 16 con gà chọi, 46 xe máy, 9 xe ôtô, 7,5 triệu đồng, tiền thu trên người các đối tượng tham gia là 123 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. 3. Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ: Do mâu thuẫn với chồng, khoảng 20h ngày 23/8, chị Nguyễn Thị H. (SN 1983, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã bị chồng tẩm xăng đốt khiến nạn nhân bị thương nặng. Hiện, chị H. bị bỏng khoảng 90% cơ thể và được chuyển lên viện Bỏng quốc gia để tiếp tục cấp cứu. 4. Cứu bạn bị trượt chân ngã xuống kênh, bé gái 10 tuổi tử vong: Ngày 24/8, ngành chức năng UBND xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình bé Đ.N.H. (10 tuổi, ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân) vụ đuối nước xảy ra vào tối ngày 23/8. 5. Say bia, thiếu nữ ở Vĩnh Phúc bị 4 đối tượng thay nhau hiếp dâm: Ngày 24/8, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Hà Đại Giang (SN 2003, trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Hải Dương (SN 2003), Đinh Xuân Đại (SN 2006, cùng trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch) và Nguyễn Quốc Duy (SN 2003, trú tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 6. Bỏ lại xe SH trên cầu, nam thanh niên nhảy xuống sông Hồng tự tử: Sáng 24/8, lãnh đạo UBND xã Phú Đa (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, qua xác minh ban đầu, chủ nhân của chiếc xe máy trên là Nguyễn Vinh Quang. Khi đi đến cầu Vĩnh Thịnh, nam thanh niên này bỏ lại chiếc xe vẫn còn cắm chìa khóa rồi nhảy xuống sông. 7. "Ngáo đá" dùng súng đe dọa giết vợ, con: Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đang tạm giữ đối tượng Lê Anh Văn (SN 1990), trú tại thôn Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ để xác minh về hành vi đe dọa giết vợ, con. >>> Xem thêm video: Phá đường dây cho vay qua ứng dụng với lãi suất "cắt cổ". Nguồn: VTC 1.

