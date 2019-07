Người cha khai giết con ném xác xuống sông Hàn đã bị bắt

Ngày 29/7, Công an Đà Nẵng đã bắt giam Bùi Văn Hời (34 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra hành vi Giết người.



Theo nguồn tin của Zing.vn, thực hiện chỉ đạo của VKSND Tối cao, VKSND Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Hời.

Công an đưa Bùi Văn Hời thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Giáp Hồ.

Người này từng bị Công an Đà Nẵng bắt giam hôm 25/2 với cáo buộc bóp cổ con gái tên Bùi Thị Uyển Nhi (8 tuổi) cho đến chết, rồi bỏ xác nạn nhân vào bao tải, mang đến gần cầu Thuận Phước ném xuống sông Hàn.

Tại cơ quan điều tra, anh ta đã khai nhận giết con gái. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa tìm thấy xác nạn nhân nên ngày 7/3, VKSND TP Đà Nẵng có văn bản hủy quyết định tạm giữ, yêu cầu trả tự do cho Bùi Văn Hời.

Trước tình hình đó, Công an Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo Bộ Công an về vụ án. Sau đó, thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (C02), Bộ Công an ký văn bản trao đổi nghiệp vụ với VKSND Tối cao.

Tướng Hà nhận định mặc dù Công an Đà Nẵng chưa tìm thấy thi thể nạn nhân nhưng tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được phù hợp với lời khai của Bùi Văn Hời. Người đàn ông quê Thái Bình đã tự ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lãnh đạo C02 cũng xác định Hời có dấu hiệu phạm tội Giết người, được quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015. Theo lãnh đạo C02, việc cơ quan tố tụng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Bùi Văn Hời là cần thiết và có căn cứ.

Cầu Thuận Phước, nơi Hời khai phi tang xác cháu Nhi. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Hồi đáp Bộ Công an, bà Lê Thị Tuyết Hoa, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2 VKSND Tối cao) cho biết Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã khám nghiệm hiện trường nhưng không thu được dấu vết, chứng cứ liên quan đến vụ giết người như lời khai của Bùi Văn Hời.

Cơ quan điều tra đã kiểm tra camera tại khách sạn (nơi Hời lưu trú) nhưng dữ liệu không còn nên không thu thập được hình ảnh chứng minh Hời bóp cổ cháu bé. Không có nhân chứng nhìn thấy anh ta đánh hoặc mang xác cháu bé ném xuống sông. Mấu chốt của vụ án là cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Tuy nhiên, theo bà Hoa, lời khai của Hời là khách quan. Bởi lẽ, từ hôm 18/1 đến 28/1 (thời gian xảy ra vụ án), Hời là người nuôi và ở cùng cháu bé tại các khách sạn ở quận Sơn Trà.

Lời khai nhận tội của Hời phù hợp với lời khai của các nhân viên khách sạn và trùng khớp với thời điểm cháu Nhi mất tích. Điều quan trọng là kẻ tình nghi đã khai bỏ thi thể cháu bé vào bao tải rồi dùng xe máy chở đến cầu Thuận Phước ném xuống sông.

Hình ảnh của camera tại cầu Thuận Phước cũng còn lưu cảnh Hời điều khiển xe máy ở khu vực này. Trong quá trình thực nghiệm hiện trường, người đàn ông 34 tuổi thực hiện các thao tác giống như lời khai.

Sau khi đưa ra những lập luận trên, với tư cách là Vụ trưởng Vụ 2, bà Hoa cho rằng việc khởi tố bị can và tạm giam Hời để điều tra vụ án là có căn cứ và cần thiết.