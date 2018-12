Kẻ giết người rồi thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 26 năm sa lưới thế nào?

Đằng sau vụ bắt giữ kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã 26 năm là câu chuyện kiên trì, sắc bén trong nghiệp vụ điều tra, đấu tranh không mệt mỏi với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Nghệ An.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1991, Lê Văn Luận (SN 1971, ngụ xóm 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) là quân nhân phục vụ trong quân ngũ thuộc Quân khu 4, có đơn vị đóng ở xã Trường Sơn.

Trong một lần ra ngoài uống nước, Luận và bạn là Võ Văn Hảo (SN 1970, ngụ xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn với 2 người khác cũng là quân nhân nhưng ở đơn vị khác tên Hiền và Thắng.

Tuy nhiên, được can ngăn nên các bên chỉ dừng lại ở xích mích. Thời gian sau đó, Thắng tiếp tục gây chuyện, hành hung Hảo. Luận tức giận muốn phục thù cho bạn nên lấy gậy đi tìm Thắng và hai bên xảy ra ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, Luận dùng gậy đánh chết Thắng rồi bỏ trốn.

Lê Văn Luận sững sờ khi bị công an bắt giữ sau 26 năm thay tên đổi họ trốn biệt tích ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Võ Văn Hảo. Năm 1992, Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 4 ra quyết định truy nã Luận trên phạm vi toàn quốc và chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Nghệ An nhờ phối hợp truy bắt.

Về phần Luận, sau khi bỏ trốn, hắn cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân rồi lang thang khắp các tỉnh thành trên cả nước sống chủ yếu bằng nghề phụ xây và liên tục thay đổi chổ ở.

Sau đó, Luận lấy vợ, sinh con và chuyển về quê vợ ở xã Vinh Hà (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sinh sống với cái tên giả Huỳnh Văn Thọ.

26 năm trôi qua, Luận nghĩ rằng với vỏ bọc là cái tên giả, sống cùng vợ con ở vùng thôn quê heo hút có thể chôn vùi được quá khứ tội lỗi và tránh được sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Thế nhưng kẻ giết người này không ngờ rằng, suốt 26 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và sau này là lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn luôn truy tìm dấu vết của hắn. Khi phát hiện ra biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an luôn quan sát nhất cử nhất động của Luận để xác minh cũng như củng cố hồ sơ trước khi bắt giữ.

Tối 25/11, sau khi thời cơ đã chín muồi, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ Lê Văn Luận trước sự ngỡ ngàng của chính kẻ sát nhân và vợ con của hắn.

Sau khi bị bắt giữ, Lê Văn Luận bị di lý về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra, sau đó chuyển đến Phòng Điều tra Quân khu 4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.