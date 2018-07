Ngủ say sau trận bán kết World Cup, cửa hàng vải chìm trong biển lửa

cháy cửa hàng kinh doanh vải Ngọc Châu, số 306 đường Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình. Đến sáng nay, lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM vẫn đang tích cực phun nước chống cháy lan và làm mát khu vực xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh vải Ngọc Châu Đến sáng nay (12/7), nhiều chiến sĩ Cảnh sát PCCC TPHCM vẫn đang tích cực phun nước chống cháy lan và làm mát khu vực xảy raNgọc Châu, số 306 đường Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình.

Trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện UBND phường 11 cho biết, vụ cháy xảy ra hơn 4h rạng sáng cùng ngày đã khiến nhiều nguyên vật liệu, phương tiện của cơ sở nói trên bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân trong khu vực và những người trong cửa hàng kinh doanh vải vừa xem hết trận đá bóng bán kết World Cup, đi ngủ chưa được lâu thì phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ cửa hàng vải Ngọc Châu.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng dù không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tấn vải cùng một số phương tiện, xe tải, xe ba gác đã bị thiêu rụi, căn nhà gần như hư hại hoàn toàn Nhiều người đang ngủ bên trong cửa tiệm đã được người dân báo động và tung cửa lao ra ngoài cầu cứu. Lực lượng tại chỗ huy động nhiều bình chữa cháy đến dập lửa nhưng bất lực, ngọn lửa càng lúc càng bốc cao.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 11 lập tức điều động phương tiện đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Tuy hiên, do đám cháy diễn biến phức tạp và để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu dân cư, Cảnh sát PCCC quận Tân Phú được huy động tăng cường thêm với tổng cộng 19 xe chữa cháy các loại và 116 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ. Do cơ sở có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy và kết cấu của ngôi nhà đã bị đổ sập một phần nên việc dập lửa gặp không ít khó khăn, phải đến hơn 6 giờ sáng nay mới được dập tắt.

Thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng cho thấy, diện tích đám cháy xảy ra trong khoảng 200m2, nhiều tấn vải cùng một số phương tiện, xe tải, xe ba gác đã bị thiêu rụi, căn nhà gần như hư hại hoàn toàn. Không có thương tích về người.