“Nghịch tử” sát hại mẹ dã man khi bị la mắng

Ngày 27/1, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Chau Đươnl (SN 1999, trú tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Nèang Béch (SN 1979) – mẹ ruột của Chau Đươnl.



Điều tra ban đầu, Chau Đươnl sinh sống cùng mẹ tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông. Do không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi, Chau Đươnl thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và bị mẹ ruột mắng.

Nghi phạm Đươnl tại cơ quan công an.

Tối 25/1, Đươnl và mẹ tiếp tục xảy ra cãi nhau. Tức giận việc bị mẹ la mắng, đến khoảng 23h cùng ngày, Đươnl từ trên nhà đi xuống chòi trước nhà, nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, lấy cây kéo rồi đến vén mùng đâm 2 nhát.

Bị đâm, bà Béch liền chui xuống gầm giường trốn. Một lúc sau, bà bỏ chạy ra ngoài thì bị vấp ngã, Đươnl lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người mẹ ruột.

Đâm xong, Đươnl nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà Béch một cái. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo Công an.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

