Nghi bạo hành, ép quan hệ ở Tây Ninh: Tin nhắn gì trong máy vợ...chồng cuồng ghen?

Thông tin mới nhất vụ việc chồng bạo hành, đánh đập vợ dã man, ép quan hệ tình dục ở xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), UBND xã An Tịnh đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính với đối tượng Bùi Trung Tín (SN 1981) về hành vi đánh vợ là chị La Thị Sang (SN 1991). Đồng thời, Công an thị xã Trảng Bàng đang xác minh vụ việc trên.



Chiều ngày 10/2, chị La Thị Sang đã đến Công an xã An Tịnh trình bày và nộp đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Bùi Trung Tín. Đồng thời đề nghị được giám định thương tật vết thương do bị đánh. Chị Sang trình bày chồng là Bùi Trung Tín đã có hành động đánh đập chị dã man.

Theo nội dung đơn trình bày, tối 5/2, Tín đã đánh vào đầu, mặt, đá vào người chị Sang, sau đó rút dây nịt da mà Tín đang đeo trên người quất liên tục vào lưng nạn nhân. Trong lúc Sang mệt và ngủ thiếp đi, Tín lôi Sang dậy và tiếp tục đánh đập, dùng kéo cắt tóc Sang, rồi dùng dây nịt quất vào người Sang. Sau đó, Tín cưỡng bức Vợ quan hệ tình dục, dùng điện thoại chụp lại hình ảnh…

“Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thể xác và tinh thần rất nặng nề. Trong lúc hành hạ, đánh đập tôi, tôi đã cố la lên cầu cứu nhưng không có ai nghe thấy. Nay tôi làm đơn này gửi đến các đơn vị chức năng để tố cáo hành vi của chồng tôi là Bùi Trung Tín, đồng thời yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của Bùi Trung Tín theo pháp luật để trả lại công bằng cho tôi”, đơn của chị La Thị Sang nêu.

Chị La Thị Sang và vết thương tích trên cơ thể sau khi bị chồng đánh.

Đáng chú ý, theo lời mẹ đẻ chị La Thị Sang là bà Trần Thị Béo trao đổi với báo chí cho rằng, Sang từng phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài và đòi bỏ về ngoại nhưng đành nhẫn nhịn vì con nhỏ. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm trước, Sang tiếp tục phát hiện chồng có bồ. Do quá thất vọng với chồng, Sang đã bỏ sang Singapore làm việc. Đầu tháng 2/2020 thì Sang trở về nước.

"Tính theo dõi thì biết được cái Sang về nước tại sân bay Đà Nẵng, nó tìm đến tận nơi bắt cái Sang về nhà để vợ chồng tiếp tục chung sống nhưng cái Sang không chịu nên hai đứa mới xảy ra xô xát”, bà Béo trao đồi với báo chí.

Mới đây, Bùi Trung Tín khi trao đổi trên Đất Việt đã thừa nhận hành vi hành hung vợ là sai trái và việc bị cơ quan pháp luật xử phạt là hoàn toàn xứng đáng. Theo anh Bùi Trung Tín khẳng định bản thân tuyệt nhiên không ngoại tình với người nào khác.

Theo người chồng này, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi anh Tín thường xuyên có các mối quan hệ bên ngoài do kinh doanh karaoke là loại hình dịch vụ nhạy cảm nên phải thường xuyên đi giao lưu, mở rộng quan hệ, ít quan tâm tới vợ mình hơn.

Bên cạnh đó, việc kinh doanh và mua xe ô tô đứng tên em chồng do trước đó Tín từng ly hôn với vợ cũ nên không thể đứng tên. Tuy nhiên Sang lại cho rằng, số tài sản đứng tên em chồng là điều khó chập nhận, chồng không tin tưởng mình, nếu như hai vợ chồng chia tay thì Sang không được chia tài sản. Do vậy, năm 2017, chị Sang quyết định sang Singapore lao động.

Tuy nhiên, theo lời anh Tín, vợ anh nói sang đó xuất khẩu lao động nhưng tìm hiểu từ bạn bè, anh được biết vợ mình sang làm tại quán karaoke. Đồng thời, thời gian này, anh Tín biết được vợ mình có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông ngoại quốc và khẳng định, hiện anh có bằng chứng về việc Sang quan hệ với người đàn ông này, họ đi những đâu, làm những gì trong khách sạn.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, tối 8/2, Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh đã trực tiếp giải cứu chị La Thị Sang với nhiều vết thương trên người tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Theo lời kể của chị Sang, sự việc xảy ra từ tối ngày 5/2, chồng chị là Bùi Trung Tín (39 tuổi) khi đó tra hỏi những sự việc không đâu, sau đó dùng dây thắt lưng quất liên tiếp lên lưng, đùi, mông và chân từ đêm cho đến tận 4h sáng ngày 6/2.

Chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau, khi chị Sang đang ngủ, người chồng tiếp tục hành hung, tát vào mặt, đánh vào đầu. Thậm chí, ép buộc vợ phải quan hệ tình dục trong đau đớn với nhiều vết thương trên cơ thể để hắn quay lại bằng điện thoại. Khi chị Sang cầu cứu cha mẹ đẻ từ An Giang lên thăm nhưng người chồng tiếp tục có thái độ và hành động sỉ vả thậm tệ với cha mẹ chị. Thời điểm cha mẹ đẻ chị Sang có mặt tại nhà, Tín vẫn tiếp tục hành hung vợ.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi Tín bạo hành vợ xuất phát do ghen tuông sau khi kiểm tra trong điện thoại của vợ và tra hỏi về các mối quan hệ của vợ với bên ngoài. “Trả lời cũng bị tát mà không trả lời cũng bị tát” là câu nói đầy đau đớn khi thuật lại câu chuyện của nạn nhân La Thị Sang.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Điện thoại của người vợ này có tin nhắn, hình ảnh gì khiến người chồng ghen tuông mà bạo hành vợ?

Nói về việc này, anh Bùi Trung Tín cho biết, lý do đánh vợ là vì vợ để con trai 5 tuổi của hai người nói chuyện qua điện thoại với nhân tình và bắt con gọi người đó là "bác hai". Việc này khiến anh Tín bức xúc vì ngoại tình vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì mà lại còn dơ ra trước mặt con trẻ, như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con sau này. Đồng thời phủ nhận việc ép vợ mình quan hệ tình dục vào sáng ngày 6/2.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã An Tịnh Nguyễn Hoàng Vũ xác nhận có vụ việc Bùi Trung Tín bạo hành vợ bằng dây nịt da. Theo đó, đêm 5/2, anh Tín phát hiện chị Sang nói chuyện điện thoại, do nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác nên đã xảy ra mâu thuẫn và đánh vợ.

Tuy nhiên, dù nguyên nhân là gì nhưng hành động bạo hành vợ thậm tệ khiến dư luận vô cùng bức xúc là lên án mạnh mẽ, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý hành vi dã man của người chồng.

Chiều 10/2, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tây Ninh về việc xác minh và báo cáo vụ việc phụ nữ bị chồng bạo hành tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH yêu cầu Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, Phòng LĐTB&XH huyện Trảng Bàng kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc và phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý nghiêm, đồng bộ các giải pháp đối với đối tượng gây bạo lực theo quy định của pháp luật; thông tin công khai trước dư luận để cùng vào cuộc đấu tranh phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.

Bộ LĐTB&XH yêu cầu phối hợp với các đơn vị có liên quan thăm hỏi, giúp đỡ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân (dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, y tế…) hoặc đề nghị chuyển tuyến theo quy định. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Kết quả xử lý vụ việc báo cáo về Bộ LĐTB&XH trước ngày 20/2/2020.