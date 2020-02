Vợ không nấu cơm, chồng sát hại: Độc ác cỡ nào?

Chiều ngày 11/2, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Cang (SN 1999, trú tại Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất) để điều tra về tội "Giết người".



Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h20 phút ngày 9/2, Danh Cang (ngụ ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất) đi làm về không thấy vợ là chị Danh Thị Huệ (SN 2002) ở nhà chuẩn bị cơm như mọi ngày.

Sau đó, Danh Cang bực tức và đến tiệm tạp hóa mua một con dao Thái Lan để trong cốp xe rồi đi tìm vợ. Khi thấy chị Huệ đang ở nhà một người thân và cho con nhỏ ăn cơm, Danh Cang vào nhà hỏi chị Huệ vì sao không ở nhà nấu cơm. Khi đó, chị Huệ trả lời do không có tiền mua gạo.

Sau đó vợ chồng lời qua tiếng lại, bất ngờ Danh Cang dùng dao đã chuẩn bị sẵn đâm vào lưng vợ. Chị Huệ chạy được vài bước rồi té ngã. Lúc này, mẹ chị Huệ phát hiện nên Danh Cang bỏ chạy trên tay còn cầm con dao. Sau khi gây án, Danh Cang đã đến đầu thú tại Công an huyện Hòn Đất và khai báo hành vi phạm tội của mình. Riêng chị Huệ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhiều độc giả đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi trên của đối tượng Danh Cang. Bởi đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại vô cùng độc ác. Chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng, đối tượng đã mua dao Thái Lan, tìm vợ gây sự dẫn đến vụ án mạng hết sức đau lòng, thể hiện hành vi không còn tính người của nghi can này.

Độc giả Mai Hoa khi nêu ý kiến về vụ án mạng trên đã không giấu nổi sự căm phẫn. Hành vi của đối tượng Danh Cang này không chỉ bị lên án mà phải trừng trị nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Một thanh niên mới ngoài 20 tuổi và có lẽ cũng mới lập gia đình. Tuy nhiên, đã học tính gia trưởng khi đi làm về chỉ vì vợ chưa nấu cơm mà mua dao tìm vợ kiếm chuyện rồi ra tay độc ác với vợ khi người vợ này đang cho con nhỏ ăn. Cho thấy bản tính côn đồ đã ngấm vào máu đối tượng này và không sớm thì muộn, người vợ cũng sẽ là nạn nhân của sự côn đồ độc ác đấy và lý do vợ chưa nấu cơm chỉ là cái cớ để đối tượng này tước đi mạng sống của vợ mình”, độc giả Hoa nói.

Độc giả Nguyễn Kiểm cho rằng, đó có thể là kết quả của quá trình vội yêu vội cưới. Hai người còn quá trẻ để có thể vun đắp hạnh phúc cho gia đình. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường cũng không ứng xử được thì án mạng xảy ra cũng là điều không khó để lý giải.

“Vợ chồng sống với nhau, việc cơm nước không chỉ là trách nhiệm của người vợ mà cũng là việc người chồng nên làm. Đối tượng Cang lẽ ra khi đi làm về, vợ chưa nấu cơm thì phải nhẹ nhàng nói chuyện với vợ. Nếu vợ bận, bản thân cũng phải xuống bếp tự nấu cơm phục vụ gia đình. Thay vì thấu hiểu, đối tượng lại cho mình quyền được xả giận và đi mua dao, tìm kiếm vợ để gây sự. Khi vợ nói nhà hết gạo thay vì thông cảm, đối tượng lại xử sự với vợ mình một cách gia trưởng, dẫn đến mâu thuẫn rồi xảy ra án mạng”, độc giả Nguyễn Kiểm nói và cho rằng, có thể mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trẻ kéo dài chứ không chỉ do “nhà hết gạo, vợ không nấu cơm” nhưng hành vi của đối tượng Cang là hành vi côn đồ không thể chấp nhận được.

Độc giả Trần Thị Lan đánh giá, đối tượng Cang quá côn đồ khi chỉ vì vợ chưa nấu cơm mà lên kế hoạch ăn thua với vợ khi ra chợ mua dao rồi tìm xử vợ mình.

“Người đàn ông dù có đi làm thì người vợ ở nhà cũng phải chăm con nhỏ. Lẽ ra phải hiểu cho nhau cùng san sẻ công việc thì đối tượng cạy mình đi làm, vợ ở nhà chơi mà không lo chuyện cơm nước để kiếm cớ gây sự. Đối tượng này không chỉ côn đồ mà còn thiếu hiểu biết về mặt pháp luật và thiếu kỹ năng ứng xử dẫn đến hành vi mất nhân tính. Trong khi người vợ cũng còn quá trẻ để có thể ứng xử hài hòa với người chồng vũ phu, côn đồ, ngang ngược như thế”, độc giả Lan nêu ý kiến và cho rằng, dù nguyên nhân gì thì việc mua dao tìm vợ để cãi vã dẫn đến giết người, đối tượng Cang sẽ phải trả giá cho hành vi của mình gây ra.

Tuy nhiên, theo độc giả Lan, trong vụ việc trên có lẽ hình ảnh ám ảnh nhất chính là đứa bé chưa hiểu chuyện gì đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ mâu thuẫn bất hòa và cãi vã,sát hại nhau. “Rồi đứa bé sẽ lớn lên thế nào khi chứng kiến cảnh tượng như thế”, độc giả Lan nói. Đồng thời cho rằng đối tượng Cang không những gây tội ác với vợ mà còn gây tội ác với con khi để đứa con lớn lên trong cảnh bố đi tù, mẹ phải chết tức tưởi như thế.

Trao đổi với PV Kiến Thức về vụ án trên, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi dùng dao đâm vào lưng vợ sau khi cãi vã từ việc nấu cơm nước của đối tượng Danh Cang là hành vi phạm tội hình sự với các dấu hiệu của Tội Giết người.

Phân tích những tình tiết, diễn biến vụ án trên, có thể thấy rằng, bị can Danh Cang đã cố ý tước đoạt mạng sống của vợ mình. Bởi bị can đã có ý định cho sự chuẩn bị từ trước (bực tức và đi mua dao) và dùng dao đâm vợ mình. Chỉ vì “hết tiền mua gạo” chị Huệ không nấu cơm mà bị can nhẫn tâm ra tay tước đi mạng sống của người vợ đầu gối tay ấp, hành vi của bị can thể hiện rõ tính chất côn đồ.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa.

Theo quy định tại điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội giết người như sau:“ 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: n) Có tính chất côn đồ;…”

Như vậy, việc phạm tội có tính chất côn đồ (quy định tại điểm n Khoản 1) sẽ bị áp dụng khung hình phạt nặng hơn là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

“Để xác định được sự thật của vụ án cũng như hình phạt sẽ áp dụng đối với đối tượng Danh Cang thì cần phải có bản kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra, tiến hành thủ tục tố tụng theo quy định và có bản án có hiệu lực của Tòa án xét xử. Khi tiến hành xác định hình phạt cho người phạm tội còn căn cứ vào các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ để áp dụng hình phạt thích đáng”, luật sư Hoàng Tùng cho biết.

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, vụ án trên xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày. Chỉ vì thiếu kiềm chế, hay bột phát nóng nảy, không nhận thức được tính nguy hiểm của lời nói và hành vi dẫn tới gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời vụ án trên cũng là bài học cho nhiều vợ chồng trẻ trong việc trau dồi đạo đức, kỹ năng ứng xử, kiến thức pháp luật, lòng vị tha, thấu hiểu, cảm thông trong sinh hoạt vợ chồng để giữ gìn được hạnh phúc gia đình, tránh những mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn đến những vụ án mạng thương tâm.

Để hạn chế những vụ án gia đình xuất phát từ nguyên nhân, mâu thuẫn nhỏ nhặt, các cơ quan ban ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ pháp luật, tư vấn xử lý các tình huống, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, công tác tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa trong gia đình và cộng đồng dân cư…