Người dân hợp sức nâng xe ô tô cứu người mắc kẹt dưới gầm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7h ngày 28/2, tại Km 90+800, Quốc lộ 26 (đoạn qua thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo camera an ninh, vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS: 47A-235.74 do ông Hồ Ngọc Hiến (SN 1976, ngụ huyện Ea Kar) điều khiển đang chuyển hướng từ bên phải sang bên trái đã va chạm với xe máy mang BKS: 47B1-008.22 do anh Phạm Ngọc Duy (SN 1985, ngụ cùng huyện) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Người dân cùng vào nâng xe con giải cứu nạn nhân

Lúc này, xe ô tô tiếp tục va chạm với xe máy mang BKS: 47N9-6788 do bà Nguyễn Thị Bích (SN 1979, ngụ huyện Ea Kar) điều khiển đi theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Duy bị thương, nằm dưới gầm xe con. Ngay sau đó, nhiều người dân đã cùng chạy lại nâng xe ô tô lên để đưa nạn nhân ra ngoài đi bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn do ông Hiến điều khiển xe ô tô chuyển hướng nhưng thiếu quan sát.