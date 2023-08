Tử hình cựu cán bộ thanh tra xây dựng sát hại cả nhà vợ để “triệt nòi giống“

Ngày 30/8, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Văn Phi (38 tuổi, cựu thanh tra xây dựng ở huyện Sóc Sơn) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt án tử hình về tội giết người trong vụ án mạng xảy ra hồi tháng 1.

Cơ quan tố tụng xác định trước khi bị bắt, Phi cùng vợ là chị Nguyễn Thị T sống ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn.

Giữa tháng 6/2022, Phi bị mất một bộ hồ sơ kiểm tra xây dựng. Nghi bố vợ là ông Nguyễn Quốc H lấy hồ sơ, Phi và ông H xảy ra mâu thuẫn.

Đầu tháng 1/2023, Phi thấy đau đầu, cho rằng vợ dùng thuốc độc hãm hại mình nên bị cáo nảy sinh ý định sát hại người nhà bên vợ, mục đích không cho duy trì nòi giống.

Tòa sơ thẩm tuyên tử hình Hoàng Văn Phi. Sáng 9/1, chờ chị T đi làm, Phi xách dao nhọn, lái xe đến nhà bố vợ ở cùng địa phương. Hồ sơ vụ án cho thấy khi đến nơi, Phi thấy ông H đang trèo trên tường bao ở sân để buộc cây, còn bà Th (mẹ vợ bị cáo) và cháu nội tên M (SN 2020) đang ở sân.



Thấy con rể đến, ông H bảo Phi vào bàn uống nước, rồi đi rửa tay. Thừa lúc ông H mất cảnh giác, bị cáo la lớn: "Tao giết mày'' rồi vung dao. Nạn nhân dùng tay đỡ nên bị chém trúng bàn tay và đỉnh đầu.

Bị ngã xuống sân, ông H hô hoán: ''M ơi, chạy xuống bà đi''. Ngay lập tức, cháu M bỏ chạy liền bị Phi đuổi theo, chém gục nạn nhân thứ hai.

Phát hiện gã con rể chuẩn bị gây án với mẹ vợ, ông H lao đến can ngăn, thì bị Phi dùng dao tấn công khiến ông lão gục xuống. Lúc đó, bà Th ôm cháu nội chạy đi kêu cứu, nên nhiều hàng xóm đến giải cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Quốc D (anh vợ của Phi) đến can ngăn, cũng bị Phi chém gây nhiều thương tích. Trong lúc Phi và anh D giằng co, một số người dân khống chế được Phi và gọi công an đến.

Hậu quả, cháu M tử vong dù được đưa đi cấp cứu. Ông H và anh D may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ lần lượt là 66% và 12%.