Đại án cây xanh Công Minh: Quảng Bình khởi tố 22 bị can

Sáng 2/4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động quý I và đề ra nhiệm vụ trong quý II.2025.



Theo đó, trong 6 vụ việc đang được theo dõi, đã hoàn tất xử lý 4 vụ. Ngoài ra, cơ quan điều tra hai cấp đang tiếp tục điều tra 6 vụ án liên quan đến 6 bị can, trong đó có 1 vụ án mới phát sinh với 1 bị can.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 22 bị can trong đại án cây xanh xanh Công Minh.

Đối với vụ án liên quan đến Công ty cây xanh Công Minh, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định khởi tố 22 bị can. Trong đó, 21 người bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: 6 người thuộc nhà thầu, 11 người thuộc các đơn vị chủ đầu tư, và 4 người là cán bộ tư vấn, khảo sát, lập báo cáo kỹ thuật. Một bị can khác bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã có báo cáo về dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc Công ty Công Minh trúng thầu nhiều dự án và sẽ kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm minh các sai phạm góp phần tăng cường công khai, minh bạch và đảm bảo môi trường lành mạnh cho phát triển bền vững. Đồng thời yêu cầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ; bố trí, sử dụng hiệu quả trụ sở các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

