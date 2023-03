Nam Định: Tạm giữ hình sự người mẹ dìm chết 2 con nhỏ

Ngày 10/3, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Loan (SN 1991; ngụ xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật. Vũ Thị Loan là người mẹ đã dìm chết 2 con gái nhỏ 2 và 5 tuổi của mình gây rúng động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Trước đó, ngày 8/3, Công an xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người phụ nữ cùng 2 con nhỏ tự tử tại sông Ninh Cơ (thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn). Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng y tế cấp cứu các nạn nhân và báo cáo vụ việc tới cơ quan công an cấp trên để chỉ đạo, phối hợp tiếp nhận, giải quyết.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng 8/3, Loan đi xe máy chở theo 2 con gái đến khu vực bờ đê sông Ninh Cơ (thuộc xã Nghĩa Sơn), sau đó ngồi chờ không có người qua lại, Loan bế 2 cháu đi xuống sông cách bờ khoảng 3-4 m thì nước ngập đầu cả 3 mẹ con. Do bị sóng đẩy vào trong, Loan bế 2 cháu đi lên bờ, tuy nhiên lúc này 2 cháu đã tử vong.

Xác minh từ gia đình nạn nhân, công an xác định Vũ Thị Loan từng là giáo viên Tiểu học xã Trực Cường. Tháng 9/2022, Loan có biểu hiện trầm cảm, không muốn tiếp xúc với mọi người. Đến tháng 12/2022, Loan có đơn và được trường giải quyết cho nghỉ việc. Người phụ nữ này đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai khám và được xác định mắc bệnh "Rối loạn thần cấp và nhất thời" và yêu cầu nhập viện để theo dõi, điều trị nhưng Loan không đồng ý. Bệnh viện kê đơn thuốc điều trị tại nhà.

Đến ngày 6/3, người này đã nảy sinh ý định tự tử, nhưng lo sợ sau khi mình chết, không có ai chăm sóc 2 con gái nên đã đưa 2 cháu ra sông Ninh Cơ dẫn tới sự việc đau lòng trên. Hiện vụ người mẹ dìm chết 2 con nhỏ dưới sông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.