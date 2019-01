Lùi ô tô, người phụ nữ cuốn hàng loạt xe máy vào gầm

ôtô cuốn hàng loạt xe máy vào gầm. Hiện trường vụ tai nạn.

Ô tô tông hàng loạt xe máy ở quận Tân Phú, TP HCM. Đến trưa nay 5/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Tân Phú, TP HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng

Trước đó khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người phụ nữ (khoảng 40 tuổi) điều khiển ôtô, lùi từ trong nhà trên đường Diệp Minh Châu (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM) ra đường.

Khi đang lùi xe, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát lao như “tên bắn” qua đường. Ôtô tông và cuốn 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè bên đường và một cây xanh mới dừng lại. Sự cố khiến nhiều người đang uống cà phê tại đây tháo chạy thục mạng. Sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, nữ tài xế sau đó xuống xe chạy vào trong nhà.

Người dân tìm cách đưa các chiếc xe bị kẹt dưới gầm ôtô ra ngoài. “Tôi thấy xe lùi phóng vút qua đường rồi tông vào hàng loạt xe máy dựng trên vỉa hè. Nhiều người đang ngồi uống cà phê ngay chỗ đó tháo chạy trong hoảng loạn. Ai cũng thất thần khi “thần chết hỏi thăm hụt.”, người đàn ông có nhà gần hiện trường và chứng kiến vụ tai nạn kể.

Theo người dân địa phương, thời điểm ôtô lùi như “bay” qua bên đường có một số người chạy xe máy vừa đi qua nên thoát chết trong gang tấc.

Tại hiện trường, 4 xe máy bị cuốn vào gầm, hư hỏng. Rất nhiều người dân phải nâng ôtô lên mới kéo được xe máy trong tình trạng biến dạng ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt ghi nhận vụ việc.

“Chỉ mới vài ngày đầu năm 2019 mà đã xảy ra quá nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do ôtô, xe tải gây ra với hàng loạt phương tiện. Chúng tôi mong nhà chức trách phải có biện pháp kiểm tra, xử lý quyết liệt tình trạng lái xe say xỉn, bất cẩn gây tai nạn, có như vậy người dân mới giảm bớt sự bất an, lo lắng”, ông Tiến, một cán bộ về hưu bày tỏ.