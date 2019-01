Ảnh: Người dân hối hả đến làng Nhật Tân mua đào, đem ra chợ bán

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều ngày 4/1/2019, tại làng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) rất nhiều người tìm đến đây để mua các cành đào đang nở rực rỡ đem về chơi hoặc mua rồi lại đem ra các khu chợ hoa của Hà Nội bán. Theo một số chủ vườn, hoa đào nở rực rỡ trước thời điểm Tết Nguyên đán 2019 như hiện nay chủ yếu là do họ điều chỉnh chế độ chăm sóc (bên cạnh yếu tố thời tiết). Một số chủ vườn còn cho biết, hoa đào nở sớm và bán sớm như thời điểm này giá sẽ thấp hơn nhiều so với dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên để phục vụ nhu cầu người chơi đào hoặc cúng lễ thì các chủ vườn sẵn sàng chấp nhận "thiệt thòi" để khách nhớ mặt, sang năm lại đến mua. Hàng nghìn cây đào ở làng Nhật Tân đua nhau bung hoa, khoe sắc rực rỡ dù chưa đến Tết. Thậm chí có cây đào, hoa đã bung nở hết khắp cành. Hoa đào khoe sắc rực rỡ. Ông Nguyễn Văn Hưng (một chủ vườn đào Nhật Tân với 40 năm kinh nghiệm) chia sẻ, gia đình ông có khoảng 1.400 đến 1.500 cây đào, trồng ở hai vườn. Tuy nhiên từ dịp Tết Dương lịch vừa qua gia đình đã bán đi khoảng 500 cành do đào nở sớm. "Gia đình tôi đã điều chỉnh chăm sóc 40% để đào nở sớm (bên cạnh thời tiết,) còn 60 % để vào dịp Tết Nguyên đán 2019. Tuy nhiên, năm nay sâu bọ, rầy hại đào nhiều nên cây đào phát triển không được tốt, chúng tôi gặp không ít khó khăn", ông Hưng chia sẻ. Thời điểm chiều ngày 4/1/2019, những cành đào lớn, nở hoa sẽ được chủ vườn bán khoảng 120 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/cành. Cả người bán và người mua đều vui mừng. Còn những cành nhỏ hơn sẽ được bán với giá khoảng 100 đến 120 nghìn đồng/cành. Cành đào nở sớm được chủ vườn cắt tỉa, và quấn cẩn thận chuẩn bị bán cho người mua. Những chuyến xe máy chở đầy cành hoa đào phía sau được người mua hối hả đem ra các chợ ở Hà Nội bán cho người chơi. Hoa đào khoe sắc báo hiệu một mùa Xuân mới đang đến.

