Phó Thủ tướng: Khởi tố không chỉ với lái xe Container gây tai nạn ở Long An

Khởi tố không chỉ với lái xe



Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ATGT sáng 4/1, nhắc đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân vụ tai nạn do xe container ngày 2/1 vừa qua tại Long An, làm chết 4 người và 18 người bị thương.

Phó Thủ tướng cho biết, vụ tai nạn này, vấn đề lớn nhất ở tài xế. Người dân đang dừng đèn đỏ thì xe container lao đến không có biểu hiện hãm phanh, gây tai nạn thảm khốc, gây thương vong về tính mạng và tài sản.

"Vụ tai nạn xảy ra không phải do hạ tầng yếu kém mà là lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, gây tai nạn giao thông thảm khốc", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, 8 tiếng sau khi gây tai nạn, nam tài xế container vẫn dương tính với heroin , xem video có thể thấy xe chạy thẳng, không tránh gì cả.

Phó Thủ tướng cho rằng, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phải khởi tố không chỉ lái xe mà còn phải với trách nhiệm chủ xe, vì anh đưa xe cho người sử dụng ma tuý điều khiển.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cũng yêu cầu Bộ GTVT phải xem lại các quy định phối hợp, lực lượng lái xe đường dài dứt khoát phải quy định thời gian dừng nghỉ, phải tổ chức các trạm dừng nghỉ cho lái xe nghỉ ngơi, xử lý các nhà xe ép tài, không để cho các tài xế lái thâu đêm suốt sáng được. Trong đó có cả vai trò tuần tra, giám sát, quản lý nhà nước.

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và tổ chức triển khai quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai trọng tâm cần tăng cường tuyên truyền, vận động gắn với xử lý nghiêm hành vi vi phạm đó là vi phạm nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

"Đây là hai nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông và làm tăng tỉ lệ thương vong trong các dịp cao điểm, lễ, Tết. Đề nghị không vì ngày Tết mà nể nang, xuê xoa, cần dừng xe, kiểm tra, xử phạt để ngăn không cho tai nạn xảy ra, không để thương vong xảy ra. Đó chính là món quà Tết có ý nghĩa nhất đối với người dân”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

9 nhóm trọng tâm tổ chức triển khai quyết liệt gồm:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

- Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội với việc đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông, trong đó tập trung vào: Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, thuyền viên; đăng kiểm phương tiện; an toàn, an ninh hàng không; quản lý quy hoạch - trật tự xây dựng.

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá thu hút hành khách, hàng hoá sử dụng vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị, gắn với khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.