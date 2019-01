Container tông nhiều xe máy ở Long An: Chuyến trở về khủng khiếp sau kỳ nghỉ

Đến tối 2/1, vụ TNGT ở Long An xe đầu kéo container tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ trên QL1, huyện Bến Lức làm hàng chục người chết và bị thương vẫn đang được Công an tỉnh Long An phong tỏa để khám nghiệm điều tra. Giao thông qua khu vực xảy ra tại nạn (đoạn gần cầu Bến Lức) phải phong tỏa để cơ quan điều tra khám nghiệm xử lý. Anh Nguyễn Hoàng M., một người trong số những người dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Bình Nhựt, huyện Bến Lức may mắn thoát chết kể lại: "Tôi và nhóm bạn về quê ở Tiền Giang dịp nghỉ Tết dương lịch. Sau đó mọi người dự tính trở lại TP HCM chiều 2/1 cho đỡ đông người, kẹt xe. Đến hơn 15h cùng ngày khi đến giao lộ này thì xảy ra tai nạn thảm khốc". Anh M. may mắn chỉ bị thương nhẹ, trong khi đó một vài người bạn của anh bị thương rất nặng hiện đang điều trị tại các bệnh viện như đa khoa tỉnh Long An, Chợ Rẫy mà chưa biết tình trạng ra sao. Cảnh tượng hãi hùng sau vụ tai nạn container tông hơn 20 xe máy. Có 3 người tử vong tại chỗ; 18 nạn nhân khác bị thương được chuyển đến bệnh viện tại Long An cấp cứu. Sau đó 8 trường hợp được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Đến 19h tối nay, thông tin mới nhất xác nhận có thêm 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Nhiều nạn nhân còn treo hành lý, quà quê trên xe trong chuyến trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Cảnh tượng vô cùng đau lòng trong chuyến trở về khủng khiếp sau kỳ nghỉ Tết dương lịch của không ít nạn nhân. Xe máy của các nạn nhân biến dạng sau vụ tai nạn. Lực lượng Công an tất bật thu dọn hiện trường. Chiếc xe đầu kéo container do tài xế Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An) điều khiển, lưu thông trên QL1 hướng miền Tây đi TP HCM đến giao lộ nói trên đã tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Xe cứu hộ được điều đến hiện trường đưa xe đầu kéo container về cơ quan CSĐT. QL1 đoạn qua hiện trường vụ tai nạn kẹt cứng suốt nhiều giờ. Hiện trường vụ TNGT container "lùa" hàng loạt xe máy ở Long An.

Đến tối 2/1, vụ TNGT ở Long An xe đầu kéo container tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ trên QL1, huyện Bến Lức làm hàng chục người chết và bị thương vẫn đang được Công an tỉnh Long An phong tỏa để khám nghiệm điều tra. Giao thông qua khu vực xảy ra tại nạn (đoạn gần cầu Bến Lức) phải phong tỏa để cơ quan điều tra khám nghiệm xử lý. Anh Nguyễn Hoàng M., một người trong số những người dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Bình Nhựt, huyện Bến Lức may mắn thoát chết kể lại: "Tôi và nhóm bạn về quê ở Tiền Giang dịp nghỉ Tết dương lịch. Sau đó mọi người dự tính trở lại TP HCM chiều 2/1 cho đỡ đông người, kẹt xe. Đến hơn 15h cùng ngày khi đến giao lộ này thì xảy ra tai nạn thảm khốc". Anh M. may mắn chỉ bị thương nhẹ, trong khi đó một vài người bạn của anh bị thương rất nặng hiện đang điều trị tại các bệnh viện như đa khoa tỉnh Long An, Chợ Rẫy mà chưa biết tình trạng ra sao. Cảnh tượng hãi hùng sau vụ tai nạn container tông hơn 20 xe máy. Có 3 người tử vong tại chỗ; 18 nạn nhân khác bị thương được chuyển đến bệnh viện tại Long An cấp cứu. Sau đó 8 trường hợp được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Đến 19h tối nay, thông tin mới nhất xác nhận có thêm 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Nhiều nạn nhân còn treo hành lý, quà quê trên xe trong chuyến trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Cảnh tượng vô cùng đau lòng trong chuyến trở về khủng khiếp sau kỳ nghỉ Tết dương lịch của không ít nạn nhân. Xe máy của các nạn nhân biến dạng sau vụ tai nạn. Lực lượng Công an tất bật thu dọn hiện trường. Chiếc xe đầu kéo container do tài xế Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An) điều khiển, lưu thông trên QL1 hướng miền Tây đi TP HCM đến giao lộ nói trên đã tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Xe cứu hộ được điều đến hiện trường đưa xe đầu kéo container về cơ quan CSĐT. QL1 đoạn qua hiện trường vụ tai nạn kẹt cứng suốt nhiều giờ. Hiện trường vụ TNGT container "lùa" hàng loạt xe máy ở Long An.