Lời khai ban đầu của nghi phạm ném con gái 5 tuổi xuống sông

Sáng 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam cùng Công an huyện Núi Thành và các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc cha ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang. Thi thể cháu Trần Lê Yến V. (SN 2017) được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 1h sáng cùng ngày.

Trần Văn Viên tại cơ quan công an.

Trần Văn Viên (SN 1992, trú tại thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) để điều tra vụ ném con gái ruột xuống sông xã Tam Hải, huyện Núi Thành) – người cha ném con đẻ xuống sông đã bị tạm giữ ngay sau khi gây ra vụ việc. Công an xã Tam Hải đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Núi Thành, Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo lời khai ban đầu của Viên, do có mâu thuẫn với vợ nên trong lúc không kiềm chế được đã mang con gái thả xuống sông Trường Giang .

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/2, Trần Văn Viên và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông. Do bực tức, Viên đã cõng con gái 5 tuổi trên vai rồi ném xuống sông. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Sau đó, Viên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc và bị giữ lại để phục vụ điều tra.

Hình ảnh Viên cõng con nhỏ rồi ném xuống sông.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Viên cãi nhau qua điện thoại với vợ đang làm việc tại TP HCM. Sau đó Viên đến nhà mẹ vợ và bồng con gái (5 tuổi) ra khu vực bờ kè gần bến đò Tam Hải - Tam Quang (thôn Đông Tuần) rồi ném con gái xuống sông Trường Giang.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và xác định vị trí bé gái bị ném xuống sông. Chính quyền và người dân địa phương tổ chức lực lượng, tàu thuyền tìm kiếm. Lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cũng tham gia tìm kiếm thi thể cháu bé.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé T.L.Y.V (5 tuổi) vào lúc 1h sáng trên sông Trường Giang, cách vị trí bị cha ruột là Trần Văn Viên ném xuống sông khoảng 50 mét về phía tây. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cháu cho gia đình đưa về nhà.

Vụ việc cha ném con gái 5 tuổi xuống sông đang được điều tra, làm rõ.