Vụ bắn chết hàng xóm ở Thái Nguyên: Hung thủ chết sao vẫn điều tra?

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng bắn chết hàng xóm xảy ra khoảng 9h50 ngày 15/2, trong lúc ông L.V.T. và bà P.T.Đ. (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang xây tường rào cho gia đình con trai thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981) đứng trên tầng 2 nhà Hữu cầm súng bắn. Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ; bà Đ. bị thương nặng. Sau khi nổ súng bắn vợ chồng ông T. thương vong, Hữu liền dùng súng tự sát. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn về chuyện vay nợ tiền.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì hung thủ trong vụ án đã tử vong. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, do nghi phạm đã tự tử nên không thể khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan hay không để xử lý theo quy định.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, có thể nói rằng đây là một vụ án mạng kinh hoàng khiến hai người chết, một người nguy kịch. Khi clip về sự việc đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã kinh hãi khi nghe tiếng gào thét của những người chứng kiến sự việc, với hai tiếng nổ khiến hai người gục ngã cũng cho thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn của đối tượng gây án.

"Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì đây là khẩu súng quân dụng, với một cự ly khoảng 100m mà bắn chính xác như vậy (hai phát súng đều trúng vào vị trí hiểm yếu của hai nạn nhân) thì chứng tỏ hung thủ gây án là người từng đã được đào tạo về bắn súng và tâm lý rất ổn định mới có những cú bắn chính xác như vậy. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng này từ đâu ra, việc quản lý vũ khí được thực hiện như thế nào để làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời có những giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra", luật sư Cường nói.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo luật sư Cường, trường hợp hung thủ đã chết thì cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra, trường hợp hung thủ là người phạm tội duy nhất đã chết, không còn đồng phạm khác phải không còn người khác phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra vụ án này. Tuy nhiên khởi tố vụ án là việc bắt buộc phải làm để có căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra, làm sáng tỏ vụ việc để giải quyết theo quy định pháp luật.

"Trong trường hợp hung thủ gây ra cái chết cho 1 nạn nhân và một nạn nhân bị thương tích, đồng thời hung thủ gây án đã tự tử thì người này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã chết. Tuy nhiên, trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn sẽ được đặt ra. Gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu những người thừa kế của hung thủ phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc nạn nhân với nạn nhân đang cấp cứu, tiền tổn thất về tinh thần và chi phí mai táng đối với nạn nhân đã tử vong.

Video: Nổ súng bắn chết hàng xóm ở Thái Nguyên Những người thừa kế của nạn nhân hung thủ có trách nhiệm sử dụng tài sản do đối tượng gây án để lại để bồi thường cho gia đình nạn nhân. Sau khi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác mà còn tài sản thì số tài sản dư thừa mới chia thừa kế cho các thừa kế của hung thủ trong vụ án này theo quy định của pháp luật thừa kế", Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp nói.



Luật sư Cường phân tích, trường hợp quá trình điều tra có căn cứ cho thấy ngoài hung thủ gây án đã chết thì còn có người khác đồng phạm giúp sức, xúi giục hoặc vi phạm quy định về quản lý vũ khí thì sẽ xử lý hình sự đối với những người này về các tội danh tương ứng. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ khẩu súng mà đối tượng sử dụng để sát hại nạn nhân là loại súng gì, trường hợp kết quả giám định xác định đây là súng quân dụng thì sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng này từ đâu mà ra, công tác quản lý vũ khí được thực hiện như thế nào, trường hợp có sai phạm thì phải xử lý theo quy định pháp luật.