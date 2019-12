Lộ diện hung thủ dùng súng khống chế, trói bí thư huyện trong biệt thự

Ngày 27/12, Công an Công an TP. Đồng Xoài đang phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Phước điều tra truy xét thanh niên bịt mặt nghi dùng súng khống chế nữ bí thư huyện uỷ Lộc Ninh vào ngày 25/12.

Nạn nhân là bà Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1967, ngụ TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đang là Bí thư huyện uỷ Lộc Ninh và là Uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ Bình Phước.

Nghi an trói nữ bí thư huyện.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định nghi can điều khiển xe máy, mặc áo khoác sẫm màu, bịt kín mặt rời khỏi nhà bà Tuyết sau vụ cướp.

Hiện Công an đang khẩn trương truy bắt và đề nghị người dân nếu có thông tin xin liên hệ cung cấp để phục vụ việc điều tra.

Như đã thông tin, trưa 25/12, bà Tuyết cùng tài xế riêng đi về căn nhà ở đường vành đai hồ Suối Cam, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cướp.

Khi vừa tới nhà thì bà Tuyết bước xuống xe mở cổng vào nhà thì 1 nam thanh niên bịt mặt dùng vật nghi là súng khống chế.

Sau đó, đối tượng khống chế bà Tuyết cùng tài xế vào trong nhà rồi trói lại. Nam thanh niên lấy đi khoảng 30 triệu đồng rồi tẩu thoát. Bà Tuyết cùng tài xế mở dây trói và tới công an trình báo.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh truy bắt đối tượng gây án. Hiện vụ việc hung thủ dùng súng khống chế, trói bí thư huyện trong biệt thự đang được điều tra làm rõ.

