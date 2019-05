LHHVN tổ chức hội thảo phổ biến về Luật An ninh mạng

Buổi hội thảo "Phổ biến Luật an ninh mạng 2018" được tổ chức sáng nay ngày 31/5 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng Hà Nội).

Hội thảo do GS.TS. Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện Cảnh sát Nhân dân - Bộ Công an), TS. Đăng Vũ Cảnh Linh - Ủy viên Hội đồng Trung ương, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam làm chủ tọa.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức trình bày về Luật An ninh mạng tại hội thảo.

Sau lời giới thiệu, phát biểu khai mạc của TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức đã trình bày, phổ biến cụ thể, chi tiết về luật An ninh mạng - có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Cụ thể, luật An ning mạng đã được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ V, ngày 12/6/2018. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức đã trình bày, đưa ra những luận điểm về an ninh mạng trên toàn cầu, đồng thời làm rõ các khái niệm về Bảo vệ an ninh mạng, không gian mạng, cơ sở hạng tầng không gian mạng quốc gia, tội phạm mạng, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng... cũng như các chính sách của Nhà nước, các biện pháp xử lý theo quy định.

TS. Phạm Thị Mỵ chia sẻ những tác hại của việc chia sẻ thông tin sai lệch trên internet.

Nói về vấn đề tổ chức đánh bạc qua mạng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cho biết việc xâm phạm trật tự trên an ninh mạng hiện nay đã có quy định. Theo BLSH Điều 234, 217 quy định về các vấn đề tổ chức đánh bạc, cộng với các văn bản hướng dẫn sẽ giúp cho các lực lượng chức năng có thể kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Khi tội phạm xảy ra, việc ngăn chặn, thu thập chứng cứ sẽ tốt hơn.