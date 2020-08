Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

10h15: Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu. 9h40: Đoàn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các quân khu 1, 2, 3 vào kính viếng đồng chí Lê Khả Phiêu. 9h10: Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 8h50: Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

8h45: Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.