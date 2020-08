Tin nóng ngày 14/8: Chơi game hết tiền, sợ vợ đành dựng hiện trường giả

1. Chơi game hết tiền, sợ vợ đành dựng hiện trường giả: Sau khi khai thác, Nguyễn Văn Tân (30 tuổi, Châu Thành, An Giang) khai nhận dựng hiện trường giả cướp để qua mặt vợ và gia đình. Tân chơi game bắn cá thua hết số tiền vợ đưa trả góp mua xe và tiền bán bánh nên trên đường về, đến đoạn vắng, dùng con dao mang theo cắt vào vai áo và xé rách áo rồi nằm xuống lề đường để tạo hiện trường giả. 2. Cháy lớn khu công nghiệp Bắc Ninh: Vào khoảng 5h30, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa sơn của Công ty TNHH Jaanh Vina nằm trong Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). Ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ nhà kho rộng hơn 2.000m2, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Đến 8h00 ngày 13/8, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt được đám cháy. 3. Thuê “giang hồ” chém đối thủ giá 5 triệu đồng: Danh Phương (SN 1983) làm nghề mua bán tại Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành) có cạnh tranh với Lê Văn Thống (SN 1987) trong việc giành mối mua cá nên Danh Phương đã thuê Phan Văn Sửu và Trần Ngọc Sự đánh anh Thống để dằn mặt với số tiền 5 triệu đồng. Anh Thống bị vỡ xương sọ thái dương đỉnh trái, tụ máu dưới màng cứng thái dương, xuất huyết.... tỷ lệ tổn thương do thương tích gây ra là 32%. 4. Tiệc ma túy của 8 thanh niên ở quán karaoke: Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) kiểm tra quán karaoke Ánh Trăng (thị trấn Đắk Mil), phát hiện 8 thanh niên (2 nữ, 6 nam) đang “bay lắc” tại phòng số 5. Tại hiện trường, Công an phát hiện trên bàn có 1 đĩa nhựa đựng các hạt chất rắn màu trắng dạng bột (nghi ma túy dạng Ketamine) và một số dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra nhanh, 8 thanh niên này đều dương tính với chất ma túy. 5. 18 người liên quan vụ Tuấn ”Khỉ”: Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn “Khỉ”) xả súng làm chết 5 người ở Củ Chi vào cuối tháng 1. Theo đó, ngoài Phạm Thanh Tâm (30 tuổi, tức Tý "Bà Dòm") bị đề nghị truy tố tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có còn 17 người khác liên quan vụ án này. 6. Nhốt người vì không muốn làm tại quán karaoke: Ngày 13/8, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thanh Loan (32 tuổi) và 3 người khác vì bắt giam người tại quán karaoke tại thôn Đìa, xã Nam Hồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cô gái 16 và 19 tuổi bị nhốt trong phòng là nhân viên mới, không muốn làm việc tại quán nên Loan (quản lý quán) bắt nhốt lại. 7. Một cảnh sát bị thương khi truy đuổi kẻ buôn thuốc lá lậu: Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang ra lệnh dừng vỏ lãi (giống xuồng máy) kiểm tra thì bị người cầm lái tăng ga chạy nhanh và đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một chiến sĩ bị thương. Hai đối tượng nhảy xuống sông để bơi vào bờ trốn thoát, bỏ lại vỏ lãi và 23.000 gói thuốc lá trị giá khoảng 320 triệu đồng. 8. Lên đồi xây boongke bán ma túy: Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm giữ Trịnh Văn Phú (30 tuổi) và đồng phạm vì liên quan đến ma túy. Phú nghiện ma túy, bỏ nhà lên thị trấn Sao Vàng thuê căn nhà trên đồi, xây hệ thống tường rào, giăng dây thép gai kiên cố và lắp camera quanh nhà để bán ma túy. Phú sử dụng cô gái mang thai để cánh giới, giao hàng cấm cho đối tượng nghiện vào ban đêm.



