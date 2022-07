Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 9/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Thành ủy, một số sở, ngành của thành phố… Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa, dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Đây là nơi an nghỉ của hơn 10 nghìn liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phần lớn các liệt sĩ tại nghĩa trang này là con em của các tỉnh, thành phố phía Bắc. Trong đó, nơi an nghỉ của các liệt sĩ thành phố Hà Nội có 2 khu chính, gồm khu mộ liệt sĩ Hà Nội với 469 ngôi; khu mộ liệt sĩ tỉnh Hà Tây (cũ) với 888 ngôi; các mộ liệt sĩ của huyện Mê Linh đặt tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc và mộ liệt sĩ các xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong không khí linh thiêng, trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Đồng chí đánh giá cao công tác đền ơn, đáp nghĩa của tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là việc chăm sóc nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của gần 11 nghìn Anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để giành độc lập dân tộc cũng như hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa, dâng hương và thăm Thành cổ Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 (từ ngày 28-6 đến 16-9-1972), Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Ngày 9/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Thành ủy, một số sở, ngành của thành phố… Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa, dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Đây là nơi an nghỉ của hơn 10 nghìn liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phần lớn các liệt sĩ tại nghĩa trang này là con em của các tỉnh, thành phố phía Bắc. Trong đó, nơi an nghỉ của các liệt sĩ thành phố Hà Nội có 2 khu chính, gồm khu mộ liệt sĩ Hà Nội với 469 ngôi; khu mộ liệt sĩ tỉnh Hà Tây (cũ) với 888 ngôi; các mộ liệt sĩ của huyện Mê Linh đặt tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc và mộ liệt sĩ các xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong không khí linh thiêng, trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Đồng chí đánh giá cao công tác đền ơn, đáp nghĩa của tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là việc chăm sóc nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của gần 11 nghìn Anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để giành độc lập dân tộc cũng như hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa, dâng hương và thăm Thành cổ Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 (từ ngày 28-6 đến 16-9-1972), Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị , để non sông đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.