Lạng Sơn: Khởi tố "yêu râu xanh" nhiều lần dâm ô với các em họ

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Vi Minh Đạt (SN 1986, trú tại thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Vi Minh Đạt tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, vào tháng 8/2021, nạn nhân L.H (SN 2009) là em họ của Đạt qua nhà chơi, trong lúc nhờ L.H giữ hộ thang để thay bóng điện trần nhà, Đạt đã bất ngờ ôm, sờ soạng đối với nạn nhân. Tháng 11/2021, Đạt lại có hành vi sờ soạng các vùng nhạy cảm đối với L.K (SN 2006, trú cùng xã) khiến nạn nhân hoảng hốt và khóc chạy về nhà.

Tối 30/6/2022, Sau khi tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè, Đạt tiếp tục có hành vi dâm ô, ôm và sờ soạng đối với em họ. Chỉ khi nạn nhân giằng co, dùng tay chân đẩy, đạp vào người thì Đạt mới chịu dừng lại.

Trước đó, Tháng 2/2022, Đạt đã bị Công an huyện Tràng Định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sàm sỡ, quấy rối tình dục” nhưng đối tượng vẫn không ăn năn, hối cải mà tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm, gây tâm lý hoang mang, ám ảnh cho các nạn nhân bị xâm hại.

Hiện vụ khởi tố 'yêu râu xanh' nhiều lần dâm ô với các em họ ở Lạng Sơn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.