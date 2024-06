Lạng Sơn: Bắt tạm giam 2 “nữ quái” trốn thuế hơn 6,4 tỷ

Ngày 10/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hoài Vân (SN 1986, trú phường Đông Kinh) và Hoàng Thị Vươn (SN 1968, trú phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) về hành vi trốn thuế.

Đối tượng Hoàng Thị Vươn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an TP Lạng Sơn đã xác minh, làm rõ vào đầu năm 2021, Hoàng Thị Vươn là cán bộ công tác tại Chi cục thuế TP Lạng Sơn nhờ người khác đứng tên để thành lập Công ty TNHH MTV Linh Anh LS, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc về Việt Nam sau đó bán cho các khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh tại các chợ đầu mối trong nước. Tuy nhiên, mọi hoạt động của công ty này do Hoàng Thị Hoài Vân điều hành.

Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Thị Hoài Vân.

Trong năm 2023, Hoàng Thị Hoài Vân đã nhờ Hoàng Thị Vươn hướng dẫn và giúp Vân điều chỉnh, thay thế hóa đơn giá trị gia tăng. Theo đó, Vươn đã thuê các kế toán dịch vụ điều chỉnh các thông tin về người mua hàng (tên, địa chỉ, mã số thuế) từ người mua hàng là hộ, cá nhân kinh doanh thành người mua hàng là doanh nghiệp và số thuế giá trị gia tăng từ 5% thành không phải kê khai tính thuế giá trị gia tăng để trốn thuế . Gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 6,4 tỷ đồng.