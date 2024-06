Mưa lớn hoành hành ở Hà Giang, nhiều nơi chìm trong biển nước

Sạt lở trên tuyến đường lên sông Nho Quế, Hà Giang Nguồn ảnh: Mạnh Tour

Đêm qua, sáng sớm nay, Hà Giang mưa rất lớn, khiến lũ trên sông Lô dâng cao lên mức báo động khẩn cấp, vượt báo động 3. Nhiều điểm mưa từ 100-200 mm. Vị Xuyên, Hà Giang mưa 226 mm. Do mưa lớn trên sông Lô xuất hiện lũ khẩn cấp, dự kiến 6-7h sáng nay lũ đạt đỉnh, vượt báo động 3 khoảng 150cm, sau đó duy trì mức cao trên báo động 3 Cảnh báo các khu vực ven sông Lô tại thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên có nơi bị ngập lụt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình sườn đất dốc, ta luy trên các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng ,ven sông suối. Do mưa lớn và lũ lên, tại thành phố Hà Giang sáng sớm nay nhiều khu vực cũng xảy ra ngập úng. Cũng do mưa lớn, ngày hôm qua đường lên sông Nho Quế, huyện Mèo Vạc, Hà Giang bị sạt lở, nhiều người dân và du khách mắc kẹt, không thể di chuyển. Dự báo ở Hà Giang sẽ còn mưa to trong sáng nay, có nơi mưa trên 60 mm. Sau đó từ trưa, chiều sẽ giảm dần. Chính quyền địa phương đã đưa ra khuyến cáo du khách cẩn trọng khi đi du lịch trong mùa mưa lũ. Trong đó, du khách cần theo dõi các cảnh báo từ cơ quan khí tượng, không di chuyển qua các cung đường đèo khi trời mưa lớn. Trong ngày 8 - 9/6, mưa lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang khiến nhiều tuyến quốc lộ nối từ thành phố Hà Giang đi các huyện vùng cao bị chia cắt do sạt lở đất. Mưa lớn khiến mực nước trên sống dâng cao. >>> Xem thêm video: Miền Bắc sẽ trải qua nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông kéo dài.

