Vết trượt của kẻ sát nhân máu lạnh vì món nợ 200 nghìn đồng

Theo hồ sơ vụ án, những ngày cuối cùng của năm 2005 trời rét căm căm. Tài xế xe ôm Lê Xuân Phu (trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bỗng dưng mất tích sau khi chở chuyến khách cuối cùng trong ngày. Người thân đã gọi điện hỏi hàng chục mối thân quen mà anh vẫn hay qua lại, nhưng không có kết quả. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các đồng nghiệp cho biết, hàng ngày họ thường đứng đón khách trước cổng trường Đại học GTVT, tối lại cùng thuê nhà trọ gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chiều 28/12/2005, một thanh niên đến thuê anh Phu đưa về Hưng Yên với giá 160.000 đồng. Đến đêm anh Phu trở về và bảo: "Nó chỉ đưa có 150.000 đồng, xin nợ 10.000 đồng". Người em họ nhớ láng máng kẻ mà anh Phu đưa về Hưng Yên tên là Trưởng hay Trường gì đó. Khi ấy, anh còn nói với anh Phu, trông người này gian lắm, nếu hắn có quay lại thuê thì đừng chở nữa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đúng như sự lo lắng của người em họ, sau đó, thanh niên hôm trước lại đến tìm anh Phu. Bất chấp lời khuyên, tài xế xe ôm vẫn nhận lời. Sau cuốc xe đó, không ai còn gặp lại anh Phu nữa. Lo lắng, người em họ cùng vài đồng nghiệp lặn lội từ mờ sáng tìm về Hưng Yên để dò la tung tích của anh Phu theo địa chỉ mà họ nhớ mang máng. Suốt 1 ngày ròng rã kiếm tìm, họ thất vọng ra về trong khi người mất tích vẫn bặt vô âm tín. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chiều muộn hôm đó, khi trở về Hà Nội, người em họ bất ngờ thấy chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh của anh Phu đang dựng trước một quán cơm trên đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Trận ẩu đả đã diễn ra giữa nhóm đi tìm nạn nhân và 2 kẻ đi chiếc xe máy đó khiến cảnh sát 113 phải có mặt đưa tất cả những người liên quan về trụ sở giải quyết. Hai người đi chiếc xe máy đó được làm rõ danh tính là Vũ Huy Trưởng và Vũ Hồng Thanh (cùng sinh năm 1985 và cùng trú tại xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Người em họ nghi ngờ Trưởng là vị khách đã thuê anh Phu chở đi Hưng Yên hôm trước. Các điều tra viên tập trung đấu tranh với Trưởng và cuối cùng anh ta khai đã giết người cướp tài sản. Trưởng vốn là thợ sửa chữa ôtô tại Hà Nội, đã có vợ ở quê. Khi còn ở quê, Trưởng là người thật thà, chân chất, không va chạm với ai. Nhưng từ ngày lên Hà Nội, anh ta bắt đầu thay tính đổi nết, từ chỗ không rượu bia bỗng thường xuyên đàn đúm, a dua theo lối sống bê tha. Trước thời điểm gây án, do còn nợ 200.000 đồng tiền thuê nhà trọ sắp đến hạn trả, Trưởng nảy sinh ý định cướp xe ôm lấy tiền chi tiêu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khoảng 19h ngày 29/12/2005, Trưởng ra khu vực cổng trường Đại học GTVT thuê anh Phu chở về Hưng Yên với giá 150.000 đồng. Trước khi đi, anh ta mang theo con dao nhọn cùng một bộ quần áo. Khoảng 21h30, anh Phu chở Trưởng về đến xã Hùng Cường, huyện Kim Động. Lợi dụng trời tối, đường vắng người qua lại, gã dùng dao đâm chết anh Phu. Khi lấy xe máy của nạn nhân và phát hiện trong cốp còn có giấy tờ xe, 200.000 đồng và một chiếc áo mưa, Trưởng lấy tiền rồi phi tang giấy tờ và áo mưa xuống sông. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau đó, Trưởng đi tìm bạn cùng thôn là Vũ Hồng Thanh và Vũ Văn Sỹ (SN 1985) kể lại câu chuyện rồi nhờ đi chôn anh Phu để tránh bị phát hiện. Trưởng bảo Sỹ về nhà lấy xẻng, Thanh lấy hòm (vốn dùng để đựng quần áo) rồi cả 3 đem xác nạn nhân đi chôn tại một ngôi nhà hoang ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Chôn xong, cả 3 vứt toàn bộ đồ nghề xuống sông rồi đi thuê nhà trọ ngủ. Hôm sau, Trưởng rủ Thanh lên Hà Nội chơi để tìm nơi bán xe thì bị bắt. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Làm việc với cơ quan điều tra, 2 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lại không khai nơi chôn xác anh Phu. Các điều tra viên đã quyết định lên đường truy bắt Vũ Văn Sỹ để tìm ra nơi giấu xác nạn nhân. Đúng 1h ngày 1/1/2006, nghi phạm Vũ Văn Sỹ bị đưa về trụ sở CAH Kim Động (Hưng Yên). (Đối tượng Vũ Văn Sỹ tại cơ quan Công an) Sau cuộc điện thoại về Công an quận Cầu Giấy để nói chuyện với bạn, Sỹ đổ gục và đưa các điều tra viên đến nơi chôn tài xế xe ôm xấu số. Tại phiên tòa xét xử sau đó, Trưởng đã bị tuyên mức án 9 năm tù cho tội cướp tài sản, tử hình cho tội giết người, tổng cộng hình phạt là tử hình. Thanh bị tuyên 30 tháng tù, Sỹ bị tuyên 2 năm tù, đều về tội che giấu tội phạm. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

