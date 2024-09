Lai Châu: Bắt nam thanh niên quan hệ với bé gái 13 tuổi

Ngày 10/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với S.A Súa (SN 2003, trú tại bản Hồ Suối Tổng, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng S.A Súa tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án: S.A Súa đang chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ sinh năm 2005 và đã có 1 con gái 2 tuổi. Tháng 6/2024, qua mạng xã hội Facebook, Súa quen với Thào Thị C. (SN 2011 trú tại xã Hồng Thu), sau vài tin nhắn qua lại Súa và C. đã bày tỏ thích nhau và hẹn hò gặp mặt.

Khoảng 19h ngày 28/7/2024, Súa đã đi xe máy đến điểm hẹn ở xã Hồng Thu và gặp C. Ngay tối hôm đó Súa đã rủ C. quan hệ tình dục rồi ngủ qua đêm tại một lán nương, cả 2 đã cùng đi chơi thêm 2 ngày nữa. Trong thời gian này Súa đã cùng C. quan hệ tình dục thêm 2 lần, đến ngày 30/7/2024, gia đình C. phát hiện và đã báo cơ quan Công an để xác minh vụ việc.