Hà Nội: Truy nã nam thanh niên giao cấu với trẻ em tại nhà nghỉ

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã đối với Đặng Quốc Việt (SN 2002; HKTT: xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Đặng Quốc Việt.

Theo điều tra, ngày 13/3/2022, tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Đặng Quốc Việt đã quan hệ tình dục với cháu K. (SN 2007; trú tại Hoài Đức). Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 30/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Việt về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đặng Quốc Việt. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0913132121), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.