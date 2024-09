Đà Nẵng tiêu hủy gần 10.000 bánh Trung thu trôi nổi

Trước đó, triển khai Kế hoạch của Công an TP Đà Nẵng về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, biệt là trong dịp Tết Trung thu năm 2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm (bánh, kẹo) trên địa bàn có biểu hiện kinh doanh bánh Trung thu trôi nổi, do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung thu. Qua đó phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trôi nổi, hạn sử dụng cận ngày, hàng hóa không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ…



Công an đã xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu gần 10.000 bánh Trung thu vi phạm để tiêu hủy.

Thời gian đến, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh không đảm bảo bảo an toàn thực phẩm.

Qua đây, Công an thành phố khuyến cáo người dân nên thận trọng lựa chọn thực phẩm, bánh kẹo, bánh Trung thu đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng như: Thông tin trên bao bì sản phẩm phải có tên, địa chỉ của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu; có ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Tiêu hủy số bánh Trung thu vi phạm Bánh kẹo, thực phẩm không bị dập nát biến dạng, bao bì nguyên vẹn không bị rách nát, không có màu sắc khác thường, không bị thiu, không bị mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ;



Người tiêu dùng tuyệt đối không mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm bị biến dạng, hàng hóa không có nhãn mác… để đảm bảo an toàn thực phẩm cho bản thân và gia đình.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 6 xe chở hàng lậu: