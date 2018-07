Khủng bố trụ sở công an ở TP HCM: Mê "thành tích" nên ra tay

Nhiều lần xin được gia nhập làm thành viên của tổ chức khủng bố “Triều đại Việt Nguyễn” nhưng chưa được kết nạp vì chưa có “thành tích”. Do vậy, khi nhận được sự chỉ đạo khủng bố trụ sở công an, Nam ra tay một cách quyết liệt.

Thông tin tiếp theo vụ việc bắt nhóm khủng bố trụ sở công an phường 12, TP HCM: Chiều 6-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Đối tượng Vũ Hoàng Nam tại cơ quan công an. Nhìn khuôn mặt sáng sủa và ngây thơ của Nam, ít ai có thể ngờ được rằng đối tượng này chính là thủ phạm trực tiếp mang hai trái nổ vào trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình rồi tự tay kích nổ một cách hết sức lạnh lùng khiến 2 cán bộ công an và một người dân bị thương, 4 xe máy và nhiều tài sản hư hỏng.



Là con út trong một gia đình có 4 anh chị em nên từ nhỏ Nam đã được cả gia đình cưng chiều và giành hết tình thương yêu. Tuy nhiên, Nam đáp lại những tình cảm đó bằng những việc làm khiến ai cũng phải buồn lòng.

Năm 2017, khi đang là sinh viên năm 2 ngành Công nghệ Thông tin của một Trường Đại học nổi tiếng tại Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Nam lên mạng xã hội làm quen và giao du với những tổ chức phản động chống phá nhà nước rồi bỏ học giữa chừng.

Hiện trường vụ nổ tan hoang tại trụ sở Công an phường 12, Q.Tân Bình.

Khoảng tháng 10/2017, thông qua mạng xã hội facebook, Nam kết bạn với Ngô Hùng – kẻ tự xưng là Tổng tư lệnh tổ chức khủng bố “Triều đại Việt Nguyễn”. Đọc những bài viết của Ngô Hùng về tổ chức “Triều đại Việt Nguyễn”, Nam nhiều lần xin gia nhập để được làm thành viên của tổ chức phản động này nhưng chưa được đồng ý vì chưa có “thành tích” trong việc chống phá chính quyền.



Ngày 1/-6, nhân việc nhiều người dân xuống đường bày tỏ thái độ với luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng, Nam cũng xuống đường kích động người dân gây rối nhằm mục đích có thêm “thành tích” để được Ngô Hùng kết nạp vào tổ chức phản động của hắn.

Ngày 18/6, khi Ngô Hùng lên mạng xã hội kích động người dân tiếp tục xuống đường gây rối và ra lệnh “tổng khởi nghĩa”, Nam lập tức gọi điện thoại cho đối tượng này xin “nhận chỉ đạo” để được kết nạp vào làm thành viên.

Lúc này, Ngô Hùng liền ra lệnh cho Nam liên hệ với Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) để nhận “nhiệm vụ”. Ngô Hùng yêu cầu Nam phải thực hiện hành vi khủng bố gây tiếng vang sẽ được kết nạp vào tổ chức phản động của hắn và hứa hẹn sẽ được phong những chức tước cao sang.

Ngày hôm sau, Nam được lệnh của Khanh đi xuống một quán cà phê ở gần công viên 30/4 ở Biên Hòa, Đồng Nai để bàn kế hoạch khủng bố. Tại đây, Nam gặp Dương Bá Giang (SN 1971, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và một đối tượng tên Tuấn (đã đổi tên) trong tổ chức phản động của Ngô Hùng để nhận thuốc nổ đi khủng bố.

Ngày 20/6, Nam đi cùng đối tượng Tuấn đến đặt thuốc nổ tại Công an P.12 , Q. Tân Bình. Chính Nam là người giả vờ vào xin đi vệ sinh rồi đặt 2 trái nổ, một trái ở khu vực để xe và một trái ở khu vực tiếp công dân. Sau đó nam chạy ra dùng remote kích nổ.

Trái nổ được các đối tượng sản xuất dể sử dụng đi khủng bố.

Tuy nhiên, do kích nổ hơi sớm nên mảnh kính văng ra trúng mặt khiến hắn bị xây xát. Sau đó, khi đã ngồi lên xe đồng bọn, Nam tiếp tục kích nổ trái thứ hai rồi cả bọn phóng về Đồng Nai báo cáo thành tích cho Nguyễn Khanh biết.



Ngày 27/6, nghi ngờ cha con Nguyễn Khanh đã bị bắt nên Nam liên lạc với Ngô Hùng đề nghị giúp hắn bỏ trốn và được hướng dẫn chạy về một tỉnh Miền Tây. Tuy nhiên, khi hắn chưa kịp bỏ trốn thì đã bị công an bắt giữ khẩn cấp khi tại Đắk Nông.

Tại cơ quan công an, Nam tỏ ra ăn năn với những hành động của mình và cho biết do trẻ người non dạ, lại nghe theo lời xúi dục, kích động của các đối tượng phản động nên đã có hành động sai trái. Đối tượng này mong được pháp luật khoan hồng để hắn sửa chữa sai lầm và khuyên mọi người không nên nghe theo lời kích động để rồi phải sa vào vòng lao lý.