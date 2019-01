Không có việc ôtô của cán bộ kiểm lâm ở Bình Phước bị gài mìn

Ngày 15-1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết kết quả kiểm tra vật thể đặt trước kính ôtô của ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, không phải mìn mà là vỏ một viên pháo đã nổ do Trung Quốc sản xuất. Vật thể này không thể gây nguy hiểm. Công an đang truy đối tượng, mục đích đặt vỏ pháo này lên xe ông Hữu.

Chiếc xe ông Hữu thời điểm phát hiện có "mìn".

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14-1, ông Hữu điều khiển ôtô đi đám tang của người quen ở TP Đồng Xoài. Khi vừa đến nghĩa trang, ông Hữu đậu ôtô phía ngoài khuôn viên để vào trong làm lễ. Khoảng 15 phút sau, ông Hữu ra lái ôtô đi về hướng huyện Đồng Phú. Khi đến đoạn cổng KCN Bắc Đồng Phú (khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú), ông Hữu dừng xe và phát hiện một túi ny-lon chứa vật thể lạ giống mìn tự chế nên gọi điện báo các cơ quan chức năng.