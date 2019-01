Hà Giang: Bắt thêm hai đối tượng vụ chiếm đoạt tiền nông dân

Ngày 15/1, thông tin về vụ án chiếm đoạt tiền nông dân từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Khiêm (SN 1966; trú tại tổ 12 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, nguyên là Phó trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Kiêm Phó trưởng ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Bắc Quang) và bị can Ma Văn Chái (SN 1979; trú tại thôn Xuân Thành, xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang - nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Đức Xuân) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Kết quả điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản sảy ra tại huyện Bắc Quang cho thấy, thực hiện chủ trương của Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Trong hai năm 2016 và 2017, Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Bắc Quang đã phối hợp với UBND các xã, triển khai ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên với các hộ dân thuộc các xã của huyện Bắc Quang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Khám xét nơi làm việc của Bị can Nguyễn Thị Chiêm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.

Quá trình thực hiện Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Bắc Quang thực hiện không đúng theo quy trình thực hiện dự án, từ khâu khảo sát, thiết kế, giao khoán; đặc biệt là khi giải ngân các đối tượng đã lợi dụng chức vụ được giao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các hộ dân .

Trong 2 năm 2016-2017, tại một số xã, Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Bắc Quang đã phối hợp với UBND các xã trong huyện thống nhất giữ lại tiền công bảo vệ rừng của các hộ dân để chiếm đoạt. Số tiền các đối tượng đã chiếm giữ lại của các xã là từ 30 đến 40% tổng số tiền mà lẽ ra các hộ dân được nhận.

Hành vi của các đối tượng đã phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 3, điều 355 Bộ luật hình sự. Để tổ chức điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 26/12, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét phòng làm việc, nơi ở của hai đối tượng Phùng Phan Anh (36 tuổi, thường trú tại tổ 6, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) - là cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Quang) và Đoàn Văn Dự (36 tuổi, thường trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang) nguyên là cán bộ hợp đồng ngân sách, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Quang) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.