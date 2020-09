Khởi tố vì đánh bạc, PGĐ TT dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình vẫn đi làm

Ngày 3/9, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Bình Giang (43 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Thái Bình) cùng một số bị can để điều tra hành vi đánh bạc.



Liên quan vụ việc trên, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trần Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cho biết, hiện ông Vũ Bình Giang vẫn đến cơ quan làm việc bình thường.

“Ông Giang bị khởi tố và cho tại ngoại chứ không bị tạm giam. Theo quy định, ông Vũ Bình Giang vẫn đi làm bình thường” – ông Trần Hữu Hiệp cho biết.

Ngôi nhà nơi các đối tượng đánh bạc.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, về hình thức kỷ luật, đơn vị phải chờ kết luận điều tra từ các cơ quan chức năng.

"Sở Tư pháp đã làm báo cáo gửi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, cũng như gửi báo cáo lên Bộ Tư pháp đề nghị thu hồi thẻ đấu giá viên của ông Vũ Bình Giang" - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cho hay.

Trước đó, chiều 22/8, lực lượng Công an TP Thái Bình bất ngờ ập vào một ngôi nhà tại khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (thuộc phường Quang Trung, TP Thái Bình). Tại đây đã bắt quả tang ông Vũ Bình Giang cùng một số người đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh phỏm.

Quá trình điều tra xác định, ngày 22/8, sau khi ăn sáng xong thì ông Phạm Văn Huy rủ các ông bà Lại Thị Lan, Bùi Đức Trung, Đào Quốc Hưng, Vũ Bình Giang đánh bài ăn tiền. Nhận lời rủ của ông Huy, mọi người thống nhất về nhà bà Lan để đánh bài nhưng do ở nhà bị mất điện nên bà Lan rủ mọi người đến nhà chị gái của mình ở khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để chơi. Sau đó bị Công an TP Thái Bình ập vào kiểm tra hành chính, phát hiện quả tang việc đánh bạc.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

