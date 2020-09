Ông Đoàn Ngọc Hải nói gì khi ra Hà Nội đưa bệnh nhân nghèo về nhà miễn phí?

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ngày 1/9, ông đã có mặt ở Hà Nội, do lái xe đường xa hơi mệt nên ông dành thời gian nghỉ ngơi ở khách sạn. Đến sáng nay 3/9, ông mới ra Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để đón người bệnh có hoàn cảnh khó khăn về quê miễn phí. Thấy ông Hải lái xe vào bệnh viện, nhiều người đã gửi tặng cho ông quà để tiếp sức cho cuộc hành trình đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. Ông Hải cho biết: "Tôi làm việc này không phải để nổi tiếng, mà tôi vui tôi mới làm được". (Chiếc xe của ông Hải đỗ trong sân BV với dòng chữ "Xe đưa đón bệnh nhân miễn phí" khiến nhiều người chú ý) Ông chia sẻ: "Điều đầu tiên là tôi muốn giúp người nghèo, thứ 2 là tôi vui tôi mới làm được, thứ 3 là tôi sẽ làm đến khi chân tay bủn rủn, bệnh tật ập đến." Trả lời PV về việc nhiều người nói ông "làm màu", ông Hải nói: "Tôi không làm màu để nổi tiếng. Năm nay tôi 52 tuổi rồi, nên đến khi nào chân tay tôi run thì tôi sẽ không làm công việc này nữa.Từ hôm trước đến giờ, tôi đã chở được 2 bệnh nhân." Hôm nay (3/9), ông Đoàn Ngọc Hải sẽ chở 1 bệnh nhân bị cụt một chân về Hà Giang. Sáng mai ông quay về Hà Nội để đón một cháu bé ung thư về Quảng Ninh. Ông Hải cho hay, ông được Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu và các bác sĩ hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lấy nhiễm khi đưa bệnh nhân về quê, đông thời được BV tạo điều kiện cho ông thực hiện nguyện vọng giúp đỡ bệnh nhân khó khăn... điều đó khiến ông rất cảm kích. Ông Hải tiết lộ: "Tôi mới nhận 33 triệu đồng do 1 người bạn và 1 cặp vợ chồng ở nước ngoài gửi cho, họ nói là để đổ xăng. Tôi nói tiền đổ xăng tôi có rồi! 33 triệu ấy sẽ cho 33 người tôi chở, mỗi người 1 triệu đồng khi về nhà. Có anh em bảo sức đâu mà chạy xe cứu thương ra Bắc vào Nam. Tôi sẽ cố gắng làm khi tôi rảnh và còn sức". Trong những ngày qua, ông Hải đã nhận tới hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi nhờ ông hỗ trợ chuyên chở…Ông Hải lý giải, sở dĩ nhiều người biết số điện thoại cá nhân của ông là bởi khi ra quân chấn chỉnh trật tự vỉa hè, lòng đường vào năm 2017, ông đã công khai số điện thoại. Ông Hải cũng tâm sự: "Tôi biết tôi có thể sẽ phụ lòng nhiều người khi họ muốn tôi chở, nhưng tôi không thể chở được hết đâu. Tôi tự lái xe, khi ở tỉnh này, mai ở tỉnh kia, hoàn toàn không cố định 1 chỗ, không cố định ở 1 bệnh viện nào, nên có duyên chở được ai thì tôi sẵn sàng. Thật lòng để giúp hết thì tôi kham không nổi, mong bà con thông cảm". Trong mấy ngày qua, ông đón nhận nhiều niềm vui bất ngờ. Đó là khi ăn cơm ở một quán ven đường lúc chở bệnh nhân N.T.T lên Đắk Nông, có người đi đường đã “xin” trả tiền cơm cho ông. Lúc ra Huế, ghé vô quán bún bò cạnh Bệnh viện Trung ương Huế để ăn sáng, chủ quán cũng không lấy tiền tô bún mà ông ăn. Rồi lúc chờ bệnh nhân N.T.T.K vào Nông Sơn, chủ 1 quán mì quảng ở đây cũng “đãi” ông 1 tô mì khi ông ghé vào ăn. Trên đường ra Hà Nội, ông ở lại qua đêm trong 1 khách sạn ở Quảng Trị, chủ khách sạn miễn phí cho ông tiền phòng… Ông Đoàn Ngọc Hải kể thêm: “Có một nhà hảo tâm ở Hà Nội nhắn tin cho tôi 1 chiếc xe cứu thương mới nữa, để chở bệnh nhân từ Hà Nội vào ra TP HCM. Tôi cám ơn và xin không nhận. Tôi nói tôi chỉ có 1 mình, chỉ lái được 1 chiếc nên nhận cũng không làm gì thêm được. Có những chủ cây xăng nhắn, nói là lúc nào đi ngang, cần đổ xăng thì vào đổ miễn phí. Có những chủ khách sạn họ nói họ cũng cho ở miễn phí khi tôi đi chở bệnh nhân nghèo”. “Mấy ngày rồi có rất nhiều nhà hảo tâm chưa quen biết nhắn tin muốn ủng hộ tiền, ủng hộ nhiều lắm. Tôi cũng xin không nhận. Nhận thì phải quản lý cực khổ lắm. Lỡ có gì sơ suất thì mang tiếng. Tôi chỉ làm trong khả năng có thể của tôi thôi” - Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết. >>> Xem thêm video: Nếu ai cũng 'làm màu' như ông Đoàn Ngọc Hải, đời sẽ thêm sắc hồng. Nguồn:VTC NOW.

