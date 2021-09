Khởi tố một người Trung Quốc chủ kho hàng giả ở Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn bán hàng giả" đối với vụ việc tại kho hàng có địa chỉ tại khu An Giải, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 17/9, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh cho biết, ngày 12/8, Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh, Công an thị xã Từ Sơn, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất kho hàng có địa chỉ tại khu An Giải, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chủ kho hàng là ông Chen JinMing quốc tịch Trung Quốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng.

Quá trình kiểm tra phát hiện và tạm giữ số hàng hóa gồm hơn 4 triệu sản phẩm hàng hóa có nhãn hiệu Gillette, Croma, Bic, Thiên Long, Plog... nghi hàng gỉả, trị giá lô hàng ước tính gần 10 tỷ đồng.

Số hàng hóa gồm hơn 4 triệu sản phẩm hàng hóa có nhãn hiệu Gillette, Croma, Bic, Thiên Long, Plog.

Căn cứ tính chất mức độ hành vi vi phạm của ông Chen JinMing, ngày 13/8/2021 Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Chen JinMing về hành vi buôn bán hàng giả , áp dụng điểm c, khoản 3, điều 192 Bộ luật Hình sự.

