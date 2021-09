Tin nóng 16/9: Hiếp dâm bé gái sống lang thang, cho 500 ngàn đồng

Hiếp dâm bé gái sống lang thang, cho 500 ngàn đồng: Bé A. (SN 2007) sống lang thang đi tới một quán cà phê ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tự ý vào bên trong nằm ngủ. Trần Hoàng Anh (SN 1982, trú huyện Long Hồ) đi qua thấy nên đã vào hiếp dâm bé A. cho nạn nhân 500 ngàn đồng rồi bỏ đi. Ngày 16/9, Hoàng Anh bị Công an huyện Long Hồ bắt tạm giam. Giận chồng, người phụ nữ ăn lá ngón tự tử: Đêm 15/9, người dân xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) phát hiện chị L.Y.V. (SN 1982) có biểu hiện ngộ độc do ăn lá ngón. Sau đó, người phụ nữ được người nhà đưa đến Trạm Y tế xã cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo người dân, do giận chồng, người phụ nữ đã ăn lá ngón tự tử. "Tự chế" quyết định thăng quân hàm: Quản Văn Hoàng (SN 1996, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) chỉnh sửa thông tin cá nhân trên quyết định thăng vượt cấp bậc hàm và chức vụ cho Công an chính quy thành tên của mình rồi đăng lên Facebook. Ngày 16/9, Hoàng bị Công an tỉnh Bắc Giang xử phạt 5 triệu đồng. Ra hồ câu cá, nam học sinh 7 tuổi đuối nước: Sáng 16/9, Vương Bảo Huy (7 tuổi, trú xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) ra khu vực hồ nước (cách nhà khoảng 500 mét) để câu cá và không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Ít phút sau, một người dân đang làm ruộng gần hồ phát hiện Huy đã tử vong. Nam thanh niên tử vong trong khu nội trú: Sáng 16/9, như thường lệ, chị Hồ Y R (18 tuổi) đánh thức anh Lầu Bá D (23 tuổi, quê Nghệ An; tạm trú ấp Pa Pếch, Bình Phước) dậy để đi cạo mủ cao su, nhưng gọi mãi không thấy anh trả lời. Kiểm tra, chị R. phát hiện anh D. đã tử vong. Lên mạng mua 365 triệu đồng tiền giả mang về tiêu thụ: Nhiều lần bị chủ nợ đến nhà đe dọa nên Lê Phước Tài (29 tuổi, trú TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã lên mạng xã hội tìm kiếm người bán tiền giả để mua 365 triệu tiền giả về tiêu thụ. Qúa trình tiêu thụ tiền giả Võ Hữu Phúc (32 tuổi, trú cùng địa phương) biết nhưng không can ngăn tố giác. Ngày 16/9, 2 đối tượng này bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy tố. Ngồi cửa nhà, 3 trẻ nhỏ bị cướp điện thoại: Khi thấy 3 cháu nhỏ đang chơi điện thoại di động ở huyện Bắc Quang (Hà Giang) Chẳng Minh Khuê, Bàn Văn Cường (cùng SN 1995, trú huyện Quang Bình) đã thực hiện hành vi cướp giật rồi lên xe máy tẩu thoát. Ngày 16/9, 2 đối tượng này bị Công an huyện Bắc Quang tạm giữ. Bắt chủ và quản lý khách sạn chứa mại dâm: Trong thời điểm TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, chủ là Mai Xuân Chiến (SN 1982; trú quận Đống Đa) và quản lý khách sạn là Nguyễn Trung Anh (SN 1992, ở Hải Dương) trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn tổ chức chứa chấp hoạt động mại dâm. Ngày 16/9, 2 đối tượng này bị Công an quận Cầu Giấy tạm giữ. >>>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

