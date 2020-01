Khởi tố em họ đổ xyanua vào trà sữa đầu độc vợ người tình ở Thái Bình

Liên quan tới vụ việc đầu độc vợ người tình bằng sữa, ngày 3/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lại Thị Kiều Trang, SN 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Trang là nghi can chính trong vụ đầu độc bằng trà sữa có xyanua xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Quá trình điều tra xác định, Lại Thị Kiều Trang có quan hệ tình cảm với anh P.V.Q trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, là chồng của chị họ Trang. Sau một thời gian, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Trang không đồng ý và cho rằng anh Q. chia tay với mình là để về với vợ nên Trang ghen tuông. Trang lên kế hoạch đầu độc chính chị họ mình là chị Đ.T.Y.