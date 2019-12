Đầu độc vợ người tình bằng trà sữa: Mưu độc, kế ác, án nào cho xứng?

Vụ đầu độc vợ người tình bằng trà sữa ở Thái Bình khiến một nữ điều dưỡng chết oan uổng đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ với hành vi vô cùng nhẫn tâm, ác độc của một cô gái tuổi đời còn rất trẻ.



Chỉ vì bị người anh rể vốn là người tình trong mối quan hệ bất chính rũ bỏ, Lại Thị Kiều Trang đã lên kế hoạch thực hiện âm mưu tàn ác khi nảy sinh ý định giết người chị họ tên Đ.T.H.Y. bằng chất độc xyanua mà Trang mua trên mạng Internet.

Biết chị Y. hay uống trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm Xyanua vào cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn. Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y. Khoảng 10h ngày 03/12/2019 nạn nhân là chị N.T.H đã uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến cho chị Y. Ngay sau đó nạn nhân tử vong.

Đáng chú ý, trong 6 cốc trà sữa Trang gửi đến nơi chị Y. làm việc có đến 4 cốc chứa chất độc Xyanua – một chất kịch độc có mùi tương tự như mùi quả hạnh, nhưng không phải ai cũng có thể ngửi thấy do đặc điểm di truyền. Các muối Xyanua thuộc về số các chất độc có phản ứng nhanh nhất. Chỉ cần 50mg - 200mg Cyanua hoặc hít phải 0,2% khí Cyanua, có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành.

Trường hợp không chỉ chị H. uống mà có thêm nhiều người uống thì hậu quả của hành vi này không chỉ khiến 1 người tử vong.

Nữ nghi phạm Lại Thị Kiều Trang.

Hành vi quá ác độc

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội bày tỏ sự bất ngờ khi vụ án trên xảy ra.

“Tưởng rằng những vụ việc giết tình địch để tranh vợ, cướp chồng của những người thân, họ hàng chỉ có ở trong phim hoặc trong cổ tích, không ngờ lại xảy ra ngay giữa thành phố Thái Bình. Sự việc này gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người bởi hành vi đê hèn, tàn độc của đối tượng gây án”, Luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, nếu lời khai trên của đối tượng Trang phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, phù hợp với hiện trường vụ án, phù hợp với lời khai của người làm chứng, hậu quả là một người chết... thì có căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố vụ án bị can và bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang về tội giết người theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a hoặc điểm l, và điểm q, khoản 1, Điều 123 BLHS.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, việc đầu độc chị họ vì thích anh rể là hành vi mang động cơ đê hèn và vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự nên việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý đối tượng này là cần thiết và có căn cứ theo quy định pháp luật. Đối tượng này sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là: Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người hoặc giết nhiều người và với động cơ đê hèn (mặc dù chỉ một người chết).

Theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thì: “Giết người vì động cơ đê hèn là giết người vì tính ích kỷ cao, phản trắc, bội bạc (ví dụ: giết người để cướp vợ hoặc chồng nạn nhân; giết tình nhân đã có thai với mình để trốn tránh trách nhiệm; giết người đã cho vay, giúp đỡ khắc phục khó khăn, hoạn nạn nhằm trốn nợ…”

Như vậy, nếu cơ quan tố tụng có căn cứ cho thấy đối tượng Trang đã giết người để “tranh vợ, cướp chồng” thì đây là động cơ đê hèn, là căn cứ tăng nặng trách nhiệm hình sự, là tình tiết định khung hình phạt “Vì động cơ đê hèn” quy định tại điểm q, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự với mức hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Chiếc tủ lạnh nơi có 4 cốc trà sữa do Trang mang đến chứa chất kịch độc.

4/6 cốc trà sữa chứa kịch độc, có thể giết nhiều người nếu…

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ về điều kiện hoàn cảnh sống, sinh hoạt của nạn nhân như thế nào mà đối tượng đã lên kế hoạch đầu độc như vậy. Kế hoạch này có khả năng làm chết nhiều người, đối tượng có mong muốn hay bỏ mặc hậu quả chết nhiều người có thể xảy ra hay không làm căn cứ xác định tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức của đối tượng Trang đối với chất độc, phương thức thủ đoạn bỏ chất độc vào trà sữa và nhận thức của đối tượng đối với việc sử dụng số trà sữa này trong âm mưu, thủ đoạn của đối tượng.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng nhận thức được rằng với môi trường, hoàn cảnh sống của chị Y. thì hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp nhiều người sẽ cùng sử dụng số trà sữa này bởi số trà sữa có độc không phải là một ly, mà là 4/6 ly, Trang cũng không gửi tới địa chỉ cá nhân mà đưa tới cơ quan...

Do vậy, có căn cứ để xử lý đối tượng này thêm tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là “bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” hoặc “giết 2 người trở lên” theo quy định tại điểm l, hoặc điểm a, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Với hành vi và thủ đoạn như vậy, với đặc điểm của loại chất độc này, khả năng thực tế nhiều người chết là hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế, ngoài nạn nhân là chị H, đã chết do trúng độc thì đã có thêm hai người khác cũng đã uống số trà sữa do Trang gửi đến nhưng rất may là 2 ly đó không có chất độc, nếu tất cả mọi người cùng uống 6 ly đó thì ít nhất sẽ có 4 người chết.

Hành vi và thủ đoạn của đối tượng cho thấy mức độ nham hiểm, tàn độc, đê hèn cao độ. Hành vi này không chỉ sát hại một người mà có thể sát hại nhiều người, gây hậu quả hết sức nguy hiểm cho xã hội. Bởi vậy, đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt rất nghiêm khắc, có thể sẽ là án tử hình mới tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Dù kế hoạch có bài bản thế nào, khó qua mắt được cơ quan điều tra

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi đầu độc bằng trà sữa của Lại Thị Kiều Trang cho thấy mức độ nhận thức ngây ngô về pháp luật, về xã hội hoặc tâm địa quá độc ác, tàn nhẫn đến mức khiến đối tượng lũ lẫn mà thực hiện hành vi phạm tội, bất chấp pháp luật.

Trong bối cảnh xã hội phát triển như ngày nay, nhiều thiết bị điện tử, phương tiện kĩ thuật hiện đại thì không khó khăn gì để phát hiện ra trường hợp một người bị đầu độc. Mặc dù hành vi, thủ đoạn của đối tượng tinh vi (cho chất độc vào trà sữa, sử dụng sim rác để liên hệ...) nhưng khi đã xác định được nạn nhân bị đầu độc thì việc tìm ra hung thủ trong vụ việc này là không có gì khó khăn với cơ quan điều tra.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Trình độ của cán bộ điều tra hiện nay tốt hơn trước rất nhiều, thêm vào đó là nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra sẽ xác minh nguồn gốc của số sản phẩm trà sữa đó đồng thời khoanh vùng đối tượng, xác định nguyên nhân, động cơ do những mâu thuận, thù oán cá nhân hay do nguyên nhân khác (tranh chấp làm ăn, nợ lần..) làm cơ sở xác định nghi phạm. Những vụ việc như thế này thì không khó để phá án, những hung thủ dạng này không dễ gì trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, đây sẽ là một bài học cho những ai ích kỷ, bội bạc, đê hèn và nhẫn tâm xuống tay với người thân của mình để thực hiện hành vi đê hèn “tranh vợ, cướp chồng”. Vụ việc này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai lầm đường, lạc lối trong quan hệ tình ái và mù quáng, bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng của người khác.