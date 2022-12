Khởi tố đối tượng giết hai bác cháu trong đêm ở Hà Tĩnh

Ngày 14/12, thông tin Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thế Bảo (33 tuổi, trú thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Trần Thế Bảo tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 22h ngày 2/12, anh Phan Ngọc Chánh (22 tuổi, trú thôn Yên Khánh) đi làm về thì phát hiện bố là ông P.V.D. (58 tuổi) và người em họ P. V.H. (36 tuổi, ở cùng thôn) tử vong tại nhà với nhiều vết thương trên cơ thể nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân triển khai toàn bộ lực lượng để bảo vệ hiện trường và phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm, ông D. bị hung thủ đâm 11 nhát, anh H. bị đâm tử vong với 17 nhát dao.

Đến khoảng 10h30 ngày 3/12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Hồng Lộc bắt giữ nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người thân ở huyện Lộc Hà. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Bảo khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bộc phát.

Theo nguồn tin riêng, nguyên nhân ban đầu được xác định Bảo từng là người yêu của con gái ông D nhưng bị gia đình ông D. ngăn cản. Cách đây hơn một tháng con gái ông D. đi lấy chồng, Bảo đã uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành. Bức xúc chuyện gia đình ông D ngăn cản tình cảm của mình nên Bảo đã xuống tay sát hại.

Hiện vụ giết hai bác cháu trong đêm ở Hà Tĩnh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.