Nguyên nhân vụ sát hại nữ chủ hiệu phun xăm ở Quảng Ninh

Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin ban đầu về vụ sát hại nữ chủ hiệu phun xăm xảy ra tại Khu 3, phường Hải Hoà, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, hồi 00h30 ngày 17/7/2022, Công an TP Móng Cái nhận được tin báo về việc có 1 nạn nhân nữ giới tử vong ở giữa đường Trần Quốc Tảng, Khu 3, phường Hải Hoà, TP Móng Cái, trên người có nhiều vết thương ở vùng cổ và mạn sườn trái, máu chảy nhiều quanh thi thể.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Móng Cái phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ. Đến 10h30 ngày 17/7, lực lượng Công an cùng các lực lượng chức năng đã xác định và bắt được đối tượng gây án là Choóng Văn Thắng (SN 23/3/2001, HKTT thôn Tiên Hải, xã Điền Xá, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở hiện nay: Thôn 7, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà) khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, thu giữ được 1 con dao là hung khí gây án.

Theo điều tra của cơ quan Công an, qua mạng xã hội Zalo làm quen và biết được chị Đ.T.T (SN 1991, làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) đối tượng Choóng Văn Thắng, đã đặt lịch đến chỗ chị Đ.T.T để xăm hình. Sau đó, khoảng 20h00 ngày 16/7, Thắng đến chỗ chị Đ.T.T để thực hiện phun xăm hình. Do mâu thuẫn, trong quá trình thực hiện phun xăm, đối tượng Thắng đã dùng dao nhọn (dạng dao gấp) đâm vào vùng lưng, mạn sườn trái và cổ chị Đ.T.T, do bị thương chị Đ.T.T chạy ra ngoài và tử vong, còn đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ sát hại nữ chủ hiệu phun xăm ở Quảng Ninh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.