Khởi tố bà trùm vụ 25 người sử dụng trái phép ma túy bar H88

Ngày 3/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương qua công tác nghiệp vụ, phát hiện quán bar H88 có địa chỉ tại Khu dân cư Hiệp Thạch (phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn) do Lê Thế Hoàn (SN 1980, trú tại khu Châu Xá, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn) làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.



Cơ sở kinh doanh này chưa có Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy.

Đối tượng Bùi Thị Dung.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch đấu tranh với điểm có nguy cơ phức tạp về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy này, báo cáo Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và đã được phê duyệt.

Thực hiện Kế hoạch, hồi 23h30’ ngày 30/4/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn và Tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra quán bar H88, phát hiện 85 khách bên trong (gồm 62 nam, 23 nữ).

Lực lượng Công an thu giữ trên sàn nhà một số túi nilon, bên trong có các chất nghi là ma túy; các bình chứa khí N20 cùng vỏ bóng và nhiều tang vật nghi để sử dụng ma túy.

Tiến hành đưa các đối tượng về trụ sở Công an thị xã Kinh Môn, lực lượng Công an xác định có 25/83 người dương tính với ma túy.

Cảnh sát kiểm tra bar H88

Tiếp tục điều tra mở rộng, đến chiều ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Dung (sinh năm 1986, trú tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.