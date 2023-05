Hải Dương: Kiểm tra bar H88-Club, phát hiện 25 đối tượng dương tính ma túy

Chiều 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Thị Dung (37 tuổi, ở phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn) để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy .

Khoảng 23h30 đêm 30/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an tỉnh Hải Dương) và Tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương, phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương), kiểm tra quán bar H88-Club (ở khu đô thị Thái Hà, phường Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương).

Tại thời điểm kiểm tra, quán H88 - Club có 85 khách (23 nữ, 62 nam). Tổ công tác xác định có 25 người trong số này dương tính với chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ một số tang vật, phương tiện nghi để sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.