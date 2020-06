Hung thủ sát hại cô gái mang thai trong nhà nghỉ đã bị bắt

(Kiến Thức) - Công an đã bắt giữ hung thủ cắt cổ cô gái mang thai trong nhà nghỉ khi anh ta lẩn trốn ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sau vài giờ gây án.

Chiều 26/6, Công an TP.Biên Hoà phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi can Trần Minh Tâm (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, sáng cùng ngày, đôi nam nữ khoảng 25 tuổi đi vào nhà nghỉ Đức Phát, KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà thuê phòng. Tới trưa, nam thanh niên xuống dưới rồi vội vã đi ra khỏi nhà nghỉ.

Hiện trường vụ việc.

Nhân viên thấy nghi ngờ nên lên phòng gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Nhân viên báo quản lý mở cửa thì phát hiện cô gái đã tử vong với nhiều thương tích trên cổ tại nhà vệ sinh.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra truy xét.

Qua khám nghiệm tử thi, nhà chức trách xác định nạn nhân là 1 phụ nữ đang mang thai. Trên người có nhiều vết thương, phần cổ có nhiều vết cắt.

Công an xác định có 1 thanh niên có liên quan tới vụ việc là Tâm nên truy bắt. Khoảng 15h cùng ngày, công an phát hiện Tâm đang lẩn trốn ở huyện Trảng Bom nên khống chế bắt giữ.