Rợn người xem số vũ khí đối tượng buôn ma túy mang trong người

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TPHCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) Công an quận Tân Bình, Bình Tân, huyện Bình chánh triệt phá 1 băng nhóm buôn ma tuý xuyên quốc gia.

Súng, đạn, quả nổ, ma tuý thu giữ.

Theo điều tra, giữa tháng 4/2019, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Campuchia qua các tỉnh Tây Nam đưa về TPHCM tiêu thụ.

Trong quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện nhóm này thường đi “siêu xe” để mua bán, vận chuyển. Những thành viên trong nhóm luôn trang bị hàng nóng như súng, quả nổ… nên việc tiếp cận khó khăn, nguy hiểm.

Sau khi nắm bắt thông tin, trinh sát đã báo cho lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Công an TPHCM xin chỉ đạo.

Lãnh đạo Công an TPHCM xác lập chuyên án và phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an để triệt phá băng nhóm này.

Cuối tháng 4 đến giữa tháng 5/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá 2 nhánh của đường dây này.

Một đối tượng cùng tang vật.

Công an bắt giữ 7 đối tượng thu giữ 26 kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có 9 ngàn viên thuốc lắc), 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn, 3 quả nổ, 2 xe ô tô…

Đến ngày 21/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan bắt thêm 5 đối tượng (trong đó có đối tượng cầm đầu đường dây này). Tang vật thu giữ 60 kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có hơn 18 ngàn viên thuốc lắc), 1 súng CZ75, 5 viên đạn, 3 xe ô tô…